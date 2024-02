Acusan de discriminación a Cinemex tras sacar y golpear a un albañil en Tamaulipas

Un empleado de Cinemex le prohibió el acceso a los baños y la sala del cine a un obrero en una sucursal de Matamoros, Tamaulipas.

RegeneraciónMx,13 de febrero del 2024. Un nuevo acto de discriminación en un cine de la cadena Cinemex, es acusado por un obrero en Matamoros, Tamaulipas.

A través de redes sociales se denunció el caso de Fernando Martínez, un obrero de esta ciudad fronteriza, quien señala que sufrió discriminación.

Mediante su cuenta de X (antes Twitter), el periodista, Manuel Pedrero retoma la denuncia del hombre, quien acusa de ser desalojado violentamente de una sucursal de Cinemex.

Asimismo, el hombre señala que el acto de discriminación en su contra fue por miembros del mismo cine, el cual se ubica en el centro comercial “Lauro del Villar”.

De acuerdo con Fernando Martínez, llegó a Cinemex luego de salir del trabajo, por lo que, no le dio tiempo de acudir a su casa para bañarse.

Y es que, el hombre confirma que iba “un poco cochino ya que salí del trabajo y pues iba algo sucio”.

Por lo que, mientras el hombre esperaba a su familia, con quienes acordó verlos directamente en el cine.

Un empleado de Cinemex golpeó y discriminó a un obrero

Mientras la esposa de Fernando Martínez compraba los boletos, éste acudió al baño donde uno de los empleados de Cinemex lo abordó para exigirle que se retirara.

“Me dice que no puedo ingresar al baño, pues me imagino yo como iba vestido, estaba sucio o olía mal. Le comenté que estaba comprando los boletos mi señora, mis hijo ya habían pasado al baño, entonces cuando forcejea conmigo es cuando me da un codazo en la frente y una cachetada”.

Aunque el hombre pidió la intervención del gerente de esa sucursal de Cinemex, éste también le pidió que se fuera del lugar, pues no podía ingresar al cine debido a su vestimenta.

Debido a lo anterior, Fernando Martínez indicó que acudirá a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para que atienda su queja.

¿Sabían que CINEMEX GOLPEA a sus clientes por lucir sucios y ser gente humilde?



Esto le pasó a Fernando Martínez, padre de familia, mecánico de Matamoros, Tamaulipas quien fue discriminado por personal de CINEMEX al ir sucio a una sucursal, chequen.👇🏼 pic.twitter.com/A96lLWDlrk — Manuel Pedrero (@YosoyPedrero) February 13, 2024

Síguenos en nuestro canal de YouTube también