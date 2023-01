Paco Stanley fue un carismático conductor de la televisión mexicana en la década de los años ochenta y noventa, se reveló que la miniserie estará basada en su asesinato.

Regeneración Mx, 11 enero 2023, La moda de las series biográfica no para y ahora, se dio el anuncio de que el famoso asesinato del conductor de televisión, Paco Stanley, será llevado en una miniserie.

A través de redes sociales, los actores involucrados en el proyecto anunciaron el proyecto encabezado por la plataforma de streaming Amazon Prime, la cual se prevé llegue a la plataforma entre 2023 y 2024.

Una de las involucradas, la cantante y actriz Belinda, se dijo emocionada en sus cuentas de redes sobre el proyecto.

“Empezando el 2023 con este proyecto que me tiene muy emocionada!! Let’s go back to the 90’s 😬 @PrimeVideoMX”

Fue la frase con la que Belinda acompaño el post.