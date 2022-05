Aeroméxico habría discriminado a un cineasta mexicano

El cineasta de origen potosino David Marcelino Cayetano denunció discriminación por parte de Aeroméxico cuando intentaba viajar a Australia para presentar su filme Tsontiajakatl, el último viento.

RegeneraciónMx, 26 de mayo de 2022.- El cineasta David Marcelino Cayetano habría sido discriminado por Aeroméxico cuando pretendía viajar hacia Australia para presentar su filme Tsontiajakatl, el último viento.

De acuerdo con el diario El Universal, personal de la aerolínea le impidió subir a un avión hacia España (donde haría una escala) argumentando que no contaba con las vacunas necesarias para entrar al país. Sin embargo, en las redes sociales se dijo que el hecho no se debía a un tema de vacunación, sino de discriminación por su origen étnico.

El Universal indicó que la aerolínea le había pedido a Cayetano haber hecho una cuarentena a pesar de tener la vacuna AztreaZeneca. Pero, la petición carecía de validez, porque la Embajada de España había dicho en febrero que no era necesaria una cuarentena, sino solo el esquema completo de vacunas permitidas.



¿Quién es David Cayetano?

David Marcelino Cayetano es cineasta de la Huasteca Potosina y profesor de Náhuatl. Y, según el diario mexicano, había ahorrado dinero con mucho esfuerzo para viajar al certamen en Australia. Incluso, organizó una colecta pública en su comunidad, en la que participaron hasta sus alumnos.

«Yo sólo me acerqué al personal para que verificaran que todo estaba en orden y ahí y sentí un trato no correcto. No me atendieron y de pronto dijeron que no podía subirme por cuarentena, lo cual yo sé que no era así», dijo Cayetano a El Universal.

Aunque Aeroméxico le ofreció una disculpa, para David Marcelino Cayetano no fue suficiente, ya que la cancelación le hizo perder todo lo que ya tenía programado y pagar un hospedaje.

«En Iberia, a otro colega, sólo le pidieron prueba de antígenos, cómo es posible que en la nacional te discriminen como a mí. Me ven mexicano, más siendo de pueblo originario y te hacen eso, es increíble lo racista y clasista que es Aeroméxico, no se vale. Luego dijeron que ofrecían una disculpa, pero eso de qué sirve, ellos no me están regalando nada, yo he pagado con mucho esfuerzo todo», detalló el profesor.

Aeroméxico, según agregó David, no se hizo cargo de ningún gasto extra. Pero, en las redes, un tuit de la Defensoría Pública Federal señaló que, gracias a su intervención, David pudo abordar un vuelo hacia su destino al día siguiente.

En dicho mensaje aparece el propio David agradeciendo la intervención de la Defensoría y explicando que estaba apunto de retomar su viaje hacía Australia, con una escala en Londres.