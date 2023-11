Agarrón entre Samuel García y Claudio X en redes sociales

Claudio X dijo que García es un peligro para México. Samuel García revira que el “verdadero peligro para México son ustedes, el PRIAN”

Regeneración, 30 de noviembre de 2023. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, protagoniza un nuevo enfrentamiento en redes sociales con el empresario Claudio X. González.

Y es que en redes sociales Claudio X, acusó que Samuel García es “otro peligro para México”, recuperando la expresión de guerra sucia contra AMLO en 2006.

García

Sin embargo, la respuesta de Samuel García no se hizo esperar. -“El verdadero peligro para México son ustedes, el PRIAN”, sentenció en X.

Además dijo:

-“Ayer llegaron con gente armada a imponerle a Nuevo León un gobernador ilegal y te parece bien”.

E incluso, Samuel García acusó: -“No solo financias y diriges la guerra sucia, ahora promueves y defiendes asaltos armados”.

El verdadero peligro para México son ustedes, el PRIAN.



Ayer llegaron con gente armada a imponerle a Nuevo León un gobernador ilegal y te parece bien.



No solo financias y diriges la guerra sucia, ahora promueves y defiendes asaltos armados.



Sí soy un peligro, para el PRIAN. https://t.co/FdssC80woy — Samuel García (@samuel_garcias) November 30, 2023

Otro

Cabe destacar que internautas sugirieron que X González estaba preocupado porque García ya había relegado a Xóchitl al tercer lugar en las preferencias electorales en las encuestas.

Por otro lado, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) -quien apoya a Xóchitl Gálvez- ha presentado una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra Samuel García.

E incluso, solicitó la cancelación de su registro como precandidato presidencial.

Y es que el PRD argumenta que García difunde propaganda personalizada mientras ejerce como gobernador.

Así, dice el PRD, lo cual constituiría un uso indebido de recursos públicos y violaría los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda.

Seguidamente dice que García utiliza su cargo para beneficiar su precandidatura y a Movimiento Ciudadano, considerando esto un fraude a la ley.

Además, pide como medida cautelar la suspensión de los spots en radio y televisión de García, argumentando que no cumple con la normativa vigente.

AMLO

Por otra parte AMLO dijo que hay mucho enojo del conservadurismo contra Samuel García porque se sienten dueños de las clases medias.

“Y está sucediendo algo que es bueno también que se sepa, ¿no? Porque si no se queda solo en las columnas y en la opinión de la llamada clase política y en algunos sectores de clase media”, indicó AMLO.

Seguidamente, sentenció:

-“Hay mucho encono, coraje, enojo, en contra de Samuel, porque los que apoyan a otra candidata, Claudio X. González, a él si lo puedo mencionar, y un sector del conservadurismo, se piensan dueños de la clase media”.

Además, AMLO dijo que se han querido apoderar de la clase media, como si los integrantes de la clase media fuesen borregos.

Y, “no es así, entonces, ellos, en su imaginación, creen que el movimiento de transformación cuenta con el pueblo raso, pero que ellos tienen a la clase media”.

Entonces, cuando surge una candidatura, también atractiva para la clase media, según este pensamiento, se inconforman.

Esto, “porque sienten que se meten a los terrenos que ellos piensan manejar de manera exclusiva, están totalmente equivocados”.

-“Es el problema de Claudio X. González, que no saben de política, son neófitos en política”, lanzó AMLO.

Derecha

Además dijo que X puede puede actuar con ese pensamiento corporativo de decir: “la clase media está con nosotros, la clase popular es del movimiento de transformación”.

-“…, luego entonces si no se suman todos a nuestra estrategia, a nuestra candidatura, pues son esquiroles y enemigos”.

Al respecto AMLO subrayó que los dichos contra Samuel García son pelea por las clases medias.

-“Entonces, guardadas todas las proporciones, ahora resulta que arriba o en la lucha por el supuesto dominio de las clases medias, hay este enfrentamiento”.

Por otra parte, AMLO precisó “en todo el País, a partir de que Samuel dijo ‘yo voy a participar’ empezaron los columnistas en las redes sociales, bueno, hasta el ex Presidente Fox, y ahora en Monterrey”.

Medias

AMLO dijo que las clases medias no son borregos.

-“Es un caso muy especial, y yo creo que se equivocan porque hay en las clases medias simpatizantes de todas las corrientes políticas, simpatizantes de todos y además no es corporativo”.

Esto es, es cada ciudadano que decide libremente, no son borregos”, agregó.

“¿Y por qué va a estar con ellos la clase media, si los han padecido?“, cuestionó AMLO.

Además, precisó:

-“¿Qué no cuando estaban los neoliberales, conservadores corruptos, la clase media tenía que pagar más de impuestos y más por la gasolina y más por la luz y no había crecimiento y no había trabajo”.

Asimismo, ,AMLO agregó ¿y los salarios estaban por los suelos?, ¿O ya se olvidaron los gasolinazos?.

“¿Cómo van a estar a favor de eso? Pero eso es una mentalidad que existe”.

Enojo

-“Pero, ¿por qué le sacan cosas a Samuel? ¿Por qué ofenden a la esposa? Es eso, es un enojo”, sentenció AMLO.

Finalmente, ante el conflicto político en Nuevo León, López Obrador pidió esperar en caso de que se llegue a tribunales.

-“Pues es una confrontación que viene de tiempo atrás, se han puesto de acuerdo ahí el PRI, el PAN, para oponerse al Gobernador Samuel García, de tiempo atrás”, expresó AMLO.