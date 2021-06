Alito Moreno confiesa tranzas; revelan audios que lo incriminan

El diario La Jornada reveló una serie de audios, donde el líder nacional del PRI, Alito Moreno confiesa sus tranzas

Regeneración, 3 de junio de 2021. El diario La Jornada recibió una serie de audios, de forma anónima, que revelan algunos de los planes y las órdenes en los que el presidente del PRI, y cabeza de la alianza opositora (PRI-PAN-PRD), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Alito Moreno, está envuelto.

Entre ellos, millones de pesos en operaciones trianguladas para terminar de pagar la estructura del PAN; asesorías a candidatos a diputados para ocultar sus propiedades a través de inmobiliarias mediante operaciones en efectivo al parecer ilícitas, hasta amenazas contra el diputado Pepe Inurreta, militante del blanquiazul, con el fin de que se vote en favor de su sobrino Christian Castro, que compite por la gubernatura de Campeche, y órdenes para que se realicen facturas millonarias que involucran a la compañía de televisión por cable Izzi.; así como el uso de su avión para que el cirujano plástico que lo atiende lo visite en Campeche.

Dichos audios también muestran que el poder que usa el jefe de los opositores como para pedir a su secretario particular, Omar García Loria, verificar algunos depósitos, uno por 25 mil pesos mensuales en favor de Eduardo Joaquín Mendoza, líder de taxistas que realizó una huelga de hambre para presionar al gobierno federal a que resolviera un conflicto gremial.

En las grabaciones, Alito le pregunta a Pepe (no identificado):

“¿Tú tienes un amigo?, porque lo necesito para ponerlo en chinga. Mira, Pepe, así se gana una lana y yo arreglo lo del… Mira, hay un cabrón… que ayudemos al Teche –no identificado–, un amigo del Teche, no el Teche, porque él ya nos ayudó. Que nos dé 10 y a partir, porque no puedo antes, de junio, le damos 100 mensual. Obvio, si le podemos pagar antes, pues antes, porque se los damos del PRI. A ese cabrón le damos 100 mensual. Nos da 10 y le damos unos 100 mensual durante 10 meses. Y no nos lesiona porque es el millón de efectivo que sacamos del tema del PRI. Te voy a decir para qué, para terminar de pagar la estructura del PAN y se acabó”.

Y es que la información que se proporcionó a La Jornada consta de ocho grabaciones y algunas transcripciones de charlas que Alito sostuvo con gente al parecer muy cercana a él.

Exige que voten por su sobrino

Al tratar el asunto de las campañas y exigir el voto para su sobrino Christian Castro con el representante del PAN y el PRD, el priísta dice a un interlocutor que se deben tener abiertos todos los lugares para que se vote en favor de su pariente.

“Ellos tienen que convencer a los panistas, ellos quieren pedir el voto para ellos, tienen que pedir el voto para gobernador, si no, ¡a mí me vale madres…! Yo… Lo dejo, eh, porque si ellos dicen que no van a votar por Christian para gobernador, yo le rompo la madre a Inurreta [diputado panista] en la capital, yo hago el voto cruzado, yo digo: voten por Christian para gobernador, y rómpanle la madre a Inurreta, también yo lo puedo hacer y más fácil”, exigió Alito Moreno.

“A ver, ahorita te voy a dar, porque aquí lo traje –Iván ¿qué?, se apellida– Iván Rodríguez. A Iván Rodríguez el jueves vienes, te van a dar el jueves 100 mil para Iván; el jueves vienes acá; yo no voy a estar; te van a dar 100 mil para Iván; te voy a dar 200 para que tú tengas, para que te muevas, y ahorita te voy a mandar 50 para que le des a Veitia porque andaba jodido.”

En estos audios también se refiere a Morena:

“Qué es lo que hay que hacer, eso es en primera, yo voy a atender todo esto que tengo acá, ahora vengo de reunirme con todo el sindicato estatal de los tres poderes, completo, todo el estado, opuestos y firmes, ya los amarré. Ahorita acabo de jalarme a todos los de Morena de la organización de la coalición del Carmen, aquí están, ya van a empezar a renunciar por bloques, ahorita me acabo de jalar al coordinador que llevaba todos los programas de los Siervos [sic] de la Nación, también ya lo arreglé y se va a pronunciar y se va a jalar a todos; al coordinador ya lo agarré y ahorita voy a reunirme con todos los del Cobacam, que es el Colegio de Bachilleres de Campeche”, señaló el líder nacional del PRI.

Facturas de Izzi

En otra grabación, Alito comenta que se le tienen que entregar cinco millones a Michel Bauer, muy posiblemente quien fue directivo del club de futbol América.

“Dile (no se sabe quién es el interlocutor)que le diga a Michel Bauer que eso es por la deuda de Yucatán, así que le diga a Michel Bauer, okey, esos cinco se le van a dar ahorita.

“Yo a Hugo el 20 de mayo; yo necesito que estos cinco se los dé esta semana, a ver mañana o pasado porque él tiene dinero que le va a… es por lo de Yucatán, lo de Tv y Novelas, eso es aparte, eso nada más es… que le meta cosas, que él meta lo de Izzi nacional de facturas y a la verga, no va a poner 5 millones para Yucatán, sino que Bauer le tiene que dar facturas por 5 millones para que cobre una deuda.

«El saldo son nueve de deuda, anótalo: deuda total de Yucatán, tema Yucatán-Campeche, son nueve. Yucatán-Campeche es lo de Telesur, ya ahí se dieron cinco. ¿Okey? Faltarían cuatro, esos cuatro se va a prestar con el gobierno, eso se está procesando con el gobierno, le tienen que dar esos cinco, quiero que quede mañana o pasado a más tardar, y yo el 20 de mayo, o sea el otro mes le voy a dar dos a Hugo, porque él va a agarrar dos, entonces yo le voy a dar en efectivo a él para que tenga y ya nos alineamos», agregó.

Cirugías plásticas

Para Alito su look es fundamental. Una llamada con su cirujano plástico lo demuestra: “¿Qué otra cosa me puedes hacer? Tú déjame 2040. ¿Chingón, verdad?”

Alito también pide ayuda y en ciertos momentos es asesorado por Lázaro Jiménez, subsecretario de Transporte del estado de Puebla y candidato del PRI a diputado local plurinominal, para posiblemente ocultar sus propiedades a través de inmobiliarias, a las que darían dinero en efectivo para que ellas lo manejen en las operaciones que realizan, “porque las inmobiliarias tienen cómo justificarlo, así como arrendar vehículos de lujo, para que no aparezcan a su nombre y no lo pueda hallar la UIF”, le aconseja.