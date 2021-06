Billie Eilish sorprendió a sus fanáticos al mostrar su nueva faceta en la industria de la música

La compositora dejó muy sorprendidos a sus fans

Regeneración, 2 de junio de 2021. La cantante estadounidense Billie Eilish sorprendió a sus fanáticos al mostrar una faceta completamente diferente a la que había mostrado hasta ahora.

La compositora estrenó el videoclip de su reciente sencillo ‘Lost Cause‘, canción que formará parte de su segundo álbum de estudio titulado ‘Happier Than Ever‘.

El nuevo videoclip fue dirigido por Billie Eilish, donde muestra algunas escenas de ella junto a un grupo de mujeres con las que comparte lo que parece ser una pijamada.

La cantante aparece bailando y disfrutando de la noche con sus acompañantes, mientras consumen aperitivos y bebidas.

A pesar de que al inicio del video musical, Billie Eilish se muestra muy relajada mientras interpreta su canción, a los instantes siguientes todo se descontrola.

Una de las situaciones que llamaron la tención de los seguidores de la intérprete de ‘Bad Guy‘ es que ella luce su radical cambio de look y dejó a un lado sus sudaderas enormes.

La reacción en redes sociales por el nuevo video de Billie Eilish

La nueva faceta de la cantante sin duda impactó en redes sociales, ya que sus fans y quienes no lo eran, alabaron la idea de que la artista se mostrara con un estilo diferente al que usaba.

La nueva canción de Billie Eilish muestra a una joven que ahora disfruta su vida, sin importar el qué dirán.

Y es que una de las características de la cantante era su peculiar estilo compuesto por ropa holgada, tennis y su pelo de colores.

Sin embargo, ahora se puede ver a una Billie Eilish que muestra más su cuerpo y su seguridad en sí misma.

Ante el radical cambio en la faceta de la cantante, los internautas reaccionaron muy pronto al video ‘Lost Cause‘ posicionándolo en la lista de tendencias de la plataforma YouTube.

Qué hipócrita soy, siempre le digo a mi hermano que no me cae bien Billie Eilish (como si la conociera) y saca una canción y yo ✨✨😍🥰🥰💗💗💗💗✨✨ — maaai.joo (@maaryyjos) June 3, 2021

Todos después de ver el nuevo video de Billie Eilish: pic.twitter.com/3WTj02WCfx — Melany ☔︎ (@unamelyyy) June 3, 2021

Te lees los comentarios en el último video de Billie Eilish y muchos dicen que se la ve más cómoda y segura por bailar de forma más sensual e igual hay un problema todavía con confundir seguridad y exhibición. Que ella siempre ha dicho que le incomodaban las miradas no su figura. — 🐣 Yago (@yago_dh) June 3, 2021

No sé si quiero ser ella o que Billie me tenga así, pero quiero y necesito. #BillieEilish pic.twitter.com/7SEKCWrPM9 — Karen (@karengarciamoli) June 3, 2021

Llevo todo el día así escuchando Lost cause de Billie Eilish pic.twitter.com/7PhElhRUze — Government Hooker 🏳️‍🌈✨ (@tavoabreu11) June 2, 2021