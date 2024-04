AMLO celebra continuidad de Mañaneras, derecha desesperada

AMLO señaló que el Instituto Electoral no prohibió las Mañaneras porque sería una violación a la Constitución. Derecha sin argumentos

Regeneración, 12 de abril de 2024. AMLO celebró la resolución del Instituto Nacional Electoral que determinó no prohibir la difusión de las conferencias mañaneras como lo demandó Xóchitl Gálvez.

-“No se prohibió porque iba a ser una violación flagrante a la Constitución sin ningún fundamento”.

Seguidamente consideró una vergüenza solicitar la cancelación de una conferencia donde se está haciendo valer el derecho del pueblo a la información.

-“Es un acto de censura, querer callarnos, silenciarnos. Cuando la democracia es debate, diálogo”.

AMLO y la veda

Cabe destacar que el presidente acusó la desesperación de la derecha.

-“Se trataba de una aberración. Es que están muy desesperados. No sé qué les estará pasando, pero actos desesperados irracionales. Están cometiendo muchos errores, diario”

Además dijo que “si bajan mañaneras, pero suben otras. Ahora resolvieron que no se violó cuando hicimos una mención al conservadurismo la conferencia del 2 de febrero”.

-“El tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que eso no tenía nada que ver”.

Por otra parte AMLO señaló que ha sido respetuoso con las resoluciones de las autoridades.

-“Resolvieron que yo no mencionara el nombre de una señora y desde que lo resolvieron nunca he mencionado el nombre de esa señora”.

Sobre el tema subrayó:

-“Tiene meses que no menciono su nombre; se amparó un periodista para que no se volviera a mencionar su nombre y no se ha vuelto a mencionar su nombre”.

Sheinbaum acusa autoritarismo

Y es que Claudia Sheinbaum tras sostener una plática muy amistosa con alrededor de 125 obispos, consideró un “acto de autoritarismo” la petición que Xóchitl Gálvez.

Por otra parte Claudia coincidió con AMLO en que las preguntas del debate fueron sesgadas.

-“Inclusive hubo un momento en que yo le contesté a uno de los conductores, no coincido con tu punto de vista”.

También aseguró que no hay nada ilegal en las cuentas de su familia, ante la acusación de Gálvez de que algunas aparecen en paraísos fiscales.

“Vamos a hacer un comunicado. No hay nada ilegal absolutamente, ni nada que tenga que ver con grandes sumas de recursos”.

Esto es, explicó se trata de “una cuenta que existía por parte de mi abuela, que después pasó a mis tías y que era totalmente legal y que apareció en este proceso”.

-“Pero ni siquiera son grandes sumas de dinero, no tenemos qué esconder”.

