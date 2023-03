AMLO condena quema de figura con el rostro de la ministra Piña

El presidente AMLO señaló que a pesar de que la oposición ha hecho lo mismo con figuras alusivas a él, no se puede permitir este tipo de expresiones en el movimiento de transformación.

RegeneraciónMx, 21 de marzo de 2023. El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó una vez más la quema de una figura de cartón con el rostro de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña

Sin embargo, el mandatario mexicano hizo un llamado a la oposición a no usar el hecho con motivos politiqueros.

“No tiene sentido (reunirse), ya expresé mi condena a este tipo de actos. No debería repetirse, pero tampoco usarse con motivos politiqueros, porque los conservadores andan zopiloteando. No hay que llevar a cabo esos actos, nada de apología a la violencia, vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir”, señaló el presidente AMLO.