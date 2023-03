Otro caso de bullying: Alumnos exhiben pelea de estudiantes de San Juan Teotihuacán en el EdoMéx

A pocos días de que la comunidad en Teotihuacan se conmocionara por el caso de la estudiante que murió víctima de Bullying, se registra nuevo caso.

Regeneración Mx, 21 marzo 2023. Un nuevo caso de Bullying se registró en San Juan Teotihuacán, pero esta vez en el CETIS 141, donde una compañera agredió a otra que es identificada como Andrea Lizbeth, quien refiere fue golpeada por la espalda.

“Ayer me agredió una de mis compañeras, me pegó, ya teníamos problemas, pero ayer me agarró por atrás, me tiro al piso y me empezó a pegar”, narró la adolescente.