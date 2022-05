AMLO confía en que todos los países acudan a la Cumbre de las Américas

AMLO pidió no adelantarse con relación a la presencia de Cuba y Venezuela en la Cumbre de las Américas. Recordó que Biden consideraría el planteamiento

Regeneración, 3 de mayo del 2022. El presidente AMLO se mostró confiado en que tanto Cuba como Venezuela estén presentes en la Cumbre de las Américas, toda vez que hizo el planteamiento al presidente de los Estados Unidos.

Cabe destacar que el tema fue abordado en la conversación telefónica entre el presidente de México y Joe Biden.

En dicho diálogo AMLO manifestó la importancia de que todos los países pudieran acudir a la cumbre que se realizará en Los Ángeles.

Ante ello Biden manifestó que iba a considerar la solicitud de AMLO

Asimismo tanto la Casa Blanca como AMLO consideraron el diálogo entre los ambos presidentes como cordial y amistosa.

AMLO

-“No hay que adelantarnos, con todo respeto el planteamiento lo hicimos al presidente Biden. Él me mencionó que iba a pensarlo».

Lo anterior respondió el presidente de México a pregunta expresa de la prensa.

Al tiempo que agregó que «ayer salió para Washington Marcelo Ebrard y le encargué que además de los temas de la agenda bilateral, se tratara esto”, precisó.

Por otra parte AMLO dijo estar confiado en que la Casa Blanca, en particular Biden, reconsideren esa posición.

-“Hay que esperarnos, no nos adelantemos. No lo descartamos. Alguien me comentaba, creo que Marcelo, que en la pasada cumbre se invitó a todos”.

Y es que como se sabe la cumbre anterior se desarrolló en Perú, en 2018, precisamente con la presencia de todos los países.

Hemisferio

Sin embargo Brian Nichols, aseguró que Estados Unidos no invitará a Cuba y Venezuela a la Cumbre de las Américas.

“Es un momento clave en nuestro hemisferio, un momento en que estamos enfrentando muchos retos para la democracia», señaló el funcionario de EE.UU.

Además dijo que «Cuba, Nicaragua y el régimen de Maduro no respetan la Carta Democrática de las Américas y por tanto no espero su presencia”.

Lo anterior, declaró Nichols en una entrevista a la cadena NTN24.

Finalmente se señala que Nicaragua no tiene intenciones de acudir a la Cumbre.

Pese a lo anterior AMLO confía en que finalmente todos los países estén representados.