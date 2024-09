AMLO contento y tranquilo por pase de Guardia Nacional a Sedena

Guardia Nacional con 130 mil elementos, 500 cuarteles, instalaciones, “todos esos elementos han pasado por una formación, hay disciplina”: AMLO

Regeneración, 20 de septiembre de 2024. AMLO se dijo contento y tranquilo, luego de que fue aprobada en la Cámara de Diputados la reforma a la Guardia Nacional para que pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En su conferencia mañanera de este viernes 20 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador indicó que esta aprobación va a significar todo el esfuerzo hecho para crear la Guardia Nacional.

“Yo estoy muy contento y además tranquilo, porque al aprobarse la reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

AMLO feliz

Por otra parte AMLO subrayó la cúspide de sus esfuerzos:

“Esto va a significar que todo el esfuerzo que hemos hecho para crear la Guardia Nacional, que ha significado en cinco años crear un institución que ya tiene el respaldo de la mayoría del pueblo”.

Además, señaló “que todo ese esfuerzo no se eche por la borda con el paso del tiempo, que esto no se destruya, que no vuelva a suceder lo que ya se padeció con la Policía Federal”.

Personal de la #GuardiaNacional se sumó al #SimulacroNacional2024. La prevención es primordial para actuar oportunamente ante cualquier situación de emergencia. #PorMéxicoSiempreEnGuardia pic.twitter.com/TIr9NqYitP — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) September 19, 2024

Por otra parte Andrés Manuel, indicó que hay que tener muy presente que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum será la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.

Seguridad

Por otra parte indicó que la Secretaría de Seguridad, bajo el mando de Omar García Harfuch, tendrá otras actividades después de la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional.

“Para los de la élite, la Guardia Nacional es militarizar, eso en el flanco izquierdo, y la élite conservadora, me imagino que no quiere que exista una policía”.

Esto, “una Guardia que garantice que no haya privilegios, pero esta es la realidad”.

“Yo estoy muy contento porque si queda la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de Defensa, larga vida, sino nos va a salir otro García Luna”.

Y expresó su confianza en que le dé tiempo de firmarla antes de que concluya su periodo en la Presidencia.

Nunca más

AMLO señaló que “ahora en el juicio a García Luna no solo lo están juzgando por los seis años que fue secretario de Seguridad con Calderón, sino desde antes, cuando tenía que ver con la Policía Federal“.

“Lo están juzgando por una década, por 10 años”, mencionó.

“Estoy muy contento porque si queda la Guardia Nacional dependiendo de la Sedena, tendrá larga vida, si no, nos va a salir otro García Luna”.

Guardia

Gracias a la revolución de las conciencias, ahora hay una auténtica democracia. Conferencia matutina https://t.co/Dzi9ZX78tn — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 20, 2024

Por otra parte, AMLO indicó que la Guardia Nacional ya tiene 130 mil elementos, se han construido cerca de 500 cuarteles, instalaciones, todos esos elementos “han pasado por una formación, hay disciplina”, señaló.

Además, AMLO comentó que no ha habido problemas, ni masacres cometidas por elementos de la Guardia Nacional y que la gente “aprueba el desempeño” de esta.

No teníamos una institución así para garantizar la seguridad pública;, “y que se quede como la Policía Federal dependiendo de Gobernación, dependiendo en Seguridad Pública, es un riesgo”, aseguró AMLO.

“Si se convierte igual que el Ejército, que la Fuerza Aérea, en una rama de la Secretaría de la Defensa, tenemos la garantía de que va a permanecer y va a seguir actuando con rectitud”.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la reforma, tras 16 horas de debate, con 353 votos en favor y 126 en contra, y el dictamen fue turnado al Senado para su discusión y aprobación.

Durante el último Grito de Independencia en el sexenio saludamos al pueblo y reconocimos la participación de todas y todos los mexicanos que hicieron posible la Cuarta Transformación. pic.twitter.com/DFmOv59J1M — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 16, 2024

