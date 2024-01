AMLO estigmatiza supuesta independencia de Lorenzo Córdova

Cuando terminó hasta declaró este señor Córdova que se iba a ir de comentarista precisamente con Loret de Mola. ¿Ahí está?: AMLO

Regeneración, 18 de enero de 2024. El presidente AMLO puso en duda la supuesta independencia política de Lorenzo Córdova, expresidente del Instituto Nacional Electoral.

Y es que AMLO tras rechazar cualquier acusación en contra de sus hijos, como lo hace Loret de Mola, interrogó:

-“¿Saben cuántos conservadores o simpatizantes del pensamiento conservador existen en nuestro país, ciudadanos?”.

Esto es, como 15 o 20 millones, dijo AMLO.

-“Están en su derecho, porque no todos podemos estar pensando de la misma manera, es una corriente fuerte, unos abiertos y otros simuladores que aparentan ser de la sociedad civil, ser independientes”.

AMLO

Seguidamente AMLO llamó la atención sobre el INE.

-“Miren, el que fue director del INE no se toca, Córdova, ya ahora va a encabezar una marcha, sí. Nada más que no vayan a pensar, ¿eh?, que tiene propósitos políticos, partidistas, no, no, no”.

Lo anterior, desde luego dicho por AMLO en tono de burla.

-“Son independientes, sí, son de la sociedad civil, están muy preocupados por la democracia y por el pueblo”, bromeó desde Palacio Nacional.

Lorenzo

Ete señor Córdova recibía órdenes del presidente, precisó el presidente ante los medios de comunicación.

-“Cuando había que recabar firmas para ser candidatos, si le daban órdenes, aunque no juntaran las firmas, les daban los registros a los candidatos. Y muchas otras cosas”.

Seguidamente, precisó:

-“Entonces, ahora independiente. Pues es… Creo que cuando terminó hasta declaró este señor Córdova que se iba a ir de comentarista precisamente con Loret de Mola. ¿Ahí está?”.

Tras lo anterior, AMLO expresó: “Pues es eso, básicamente”.

