AMLO estrena nuevo modelo de Tren Maya, informa calendario de obras

Además, el 19 de septiembre el presidente AMLO rendirá homenaje a las víctimas del 85 y del 2017. Develará estatua a Catarino Garza en Tamaulipas

Regeneración, 18 de septiembre de 2024. AMLO entre sus últimas actividades como presidente, incluyó el estreno del nuevo modelo de convoyes del Tren Maya, conocido como P’atal.

Y es que en redes sociales se señala que tendrá siete coches seccionados en áreas de clase premier y turista, restaurante, cocina principal, cafetería.

Además de cómodos camarotes con espacios de estancia, cama, baño y regadera.

Un video de @lopezobrador_ del grito lo vieron más 25 millones de personas.



¡25 millones de personas!



Y AMLO lo toma para explicar que eso indica el cambio radical que ha vivido la gente, y también para presumírselo a los de derecha que gastan millones en atacarlo. pic.twitter.com/dW94RW1YBO — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) September 18, 2024

AMLO

Este acto se realizará el 20 de septiembre durante la inauguración de la estación Cancún a Mérida, luego de la conferencia de prensa matutina en la Ciudad de México.

Ese viernes en la tarde constatará la apertura del Hotel Tren Maya Chichén Itzá, en Yucatán, donde también se reunirá con gobernadoras y gobernadores.

En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario informó que el jueves 19 de septiembre participará en el homenaje a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

El sábado 21 de septiembre inaugurará en Oaxaca el camino de Benito Juárez, supervisará la carretera Mitla-Tehuantepec y entregará constancias de construcción de 200 caminos artesanales por integrantes de las comunidades.

El domingo 22 de septiembre, el presidente visitará Veracruz, donde se abrirán al público dos edificios históricos: la Casa de Benito Juárez y el Centro Cultural Leyes de Reforma.

Así reta @lopezobrador_ a Genaro García Luna y a quienes están detrás de él a que presenten pruebas de sus supuestos vínculos con el narco.



No tienen ninguna porque nunca ha tenido vínculos con el crimen organizado.



La autoridad moral de AMLO es su escudo ante esas mentiras. pic.twitter.com/sxj1eNKTFJ — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) September 18, 2024

El lunes 23 de septiembre atenderá la conferencia de prensa matutina y viajará a Coahuila para supervisar labores de rescate en la mina Pasta de Conchos.

En la tarde visitará Matamoros a fin de rendir homenaje y develar la escultura de Catarino Erasmo Garza Rodríguez, revolucionario de Tamaulipas.

Mañanera

El jefe del Ejecutivo recordó que hasta el último día de su administración, es decir, el 30 de septiembre, llevará a cabo la ‘mañanera’. Posteriormente está programada una convivencia con periodistas que dieron seguimiento al Gobierno de México.

Sobre el próximo gobierno federal que iniciará el 1 de octubre, expresó su confianza en la continuidad con cambio de la Cuarta Transformación, encabezada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.

“Me da mucho gusto irme tranquilo porque es mi vida, es mi pueblo, es mi país. Entonces, dejarlo en buenas manos es una bendición, por eso estoy muy contento”.

AMLO pone imágenes de periodistas como Loret y Marín reunidos con García Luna en su bunker y ríe: "ay, ay, ay". pic.twitter.com/j2ceEiTqw7 — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) September 18, 2024

Además, destacó que “no va a actuar de manera autoritaria la presidenta porque es muy humana, no va a reprimir, no va a violar las leyes, va a mantener un auténtico Estado de derecho”.

AMLO feliz

Y, al mismo tiempo, va a actuar con rectitud, no va a haber influyentismo, no va a haber amiguismo, no va a haber nepotismo, no va a haber corrupción, ninguna de esas lacras de la política, se los aseguro”.

Esto es, subrayó AMLO, que “es bueno para México, es bueno para el pueblo ”.

Síguenos en nuestro canal de YouTube también