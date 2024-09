“Me dediqué a servir al pueblo y lo hice con mucho amor”: AMLO

Avance en garantizar paz porque hemos logrado entre todos, desde abajo, esta transformación. Política y poder son humildad; Es un apostolado: AMLO

Regeneración, 18 de septiembre de 2024. AMLO dijo que su objetivo fue servir al pueblo, crear condiciones de bienestar, fortalecer la economía nacional y garantizar paz y seguridad en el país.

Lo anterior, desde Palacio Nacional y a unos días de que termine su exitoso mandato.

AMLO siervo

“Me dediqué a servir al pueblo y lo hice con mucho amor y se puede gobernar bien cuando se tiene como propósito el servir al pueblo, eso es lo mejor y esa es una gran satisfacción”.

Seguidamente dijo que “vamos muy bien en el proceso de cambio, en el proceso de transformación y que debemos continuar de esta manera porque está bien la economía”.

¡Tirando aceite! El Presidente @lopezobrador_ presume que lleva más de 25 millones de reproducciones en TikTok con el video “Último Grito AMLO”.



Amor con amor se paga. pic.twitter.com/WoYwT97IFp — Michael Oviedo (@Mike_Oviedo) September 18, 2024

Además, abundó, porque “hay bienestar, porque se ha avanzado en garantizar la paz, la tranquilidad, porque hemos logrado entre todos, desde abajo, esta transformación”.

“ …, (la) transformación está sentando las bases de un sistema democrático auténtico, verdadero” y el mayor logro fue reducir históricamente la pobreza y la desigualdad en el país.

“Imagínense cómo me siento de que se redujo la pobreza. Mis adversarios no lo toman en cuenta ni les importa, pero para mí, eso me llena de orgullo, es un timbre de orgullo”, señaló.

Feliz AMLO

El #AIFA REPLETO! No es una obra faraónica! Esto les duele muchisismo porque la #oposicion NO INVERTÍA EN EL PUEBLO, todo se lo robaban y no soportan ver que #AMLO cumplió sus promesas y que tiene el amor genuino del pueblo #EsUnHonorCausarlesTantoArdor #PalacioNacional… pic.twitter.com/9O03yzrOso — Dnielle_Cabrera (@c_dnielle) April 26, 2024

El mandatario destacó el buen ánimo de la población en la última etapa del sexenio.

Y es que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 55.9 por ciento de los estudiantes de 15 años manifiestan alta satisfacción con su vida, lo que ubica a México en el segundo lugar a escala mundial.

Por otra parte, AMLO reiteró que el peso mexicano se mantiene fuerte respecto al dólar, de modo que terminará la administración el 30 de septiembre sin devaluación.

Y, hecho inédito luego de 50 años de constante depreciación.

En la administración de Miguel de la Madrid (1982-1988) la apreciación fue de menos 4 mil 462 por ciento.

Además, en la de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), menos 49.1 por ciento; con Ernesto Zedillo (1994-2000), menos 172.6 por ciento; en la de Vicente Fox (2000-2006), menos 15.3 por ciento.

En tanto que en el periodo de Felipe Calderón (2006-2012), menos 20.8 por ciento y en el de Enrique Peña Nieto (2012-2018), menos 43 por ciento.

Gracias

NO SOLO ES UNA TRANSICION YO DIRIA QUE AMLO YA DEJO UNA HERENCIA POLITICA EN EL CORAZON Y MENTE DE CADA MEXICANO XQ AMOR CON AMOR SE PAGA Y POR EL BIEN DE TIDOS PRIMERO LOS POBRES. https://t.co/NaVclUwjqF pic.twitter.com/aersFjk9XN — antonio (@antonio71179827) September 18, 2024

A días de su próximo retiro de la vida pública y política del país, AMLO agradeció al pueblo que optó por la continuidad con cambio de la Cuarta Transformación.

Misma, que a partir del 1 de octubre encabezará la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

“En el balance yo tengo que dar gracias al creador, gracias a la naturaleza, gracias a la vida y sobre todo, gracias al pueblo de México porque me voy a ir con mi conciencia tranquila y muy contento”.

Asimismo precisó el muy popular presidente AMLO:

“(…) El pueblo de México es un pueblo sabio, lleno de virtudes, un pueblo trabajador, un pueblo honesto, un pueblo muy politizado”.

En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional habló a los jóvenes sobre la importancia de mantener autoridad moral y no establecer relaciones de complicidad con nadie.

AMLO amor

“Si uno es dirigente y quiere transformar una realidad de opresión, de injusticias, de privilegios, hay que tener autoridad moral, hay que ser honesto, porque si no, no puede uno, lo destruyen”.

Asimismo, planteó “En mi carrera de décadas como dirigente he padecido de muchísimas acusaciones y no han podido.

“La política y el poder es humildad; es un apostolado y tiene uno que actuar con principios, con ideales, si no, lo destruyen a uno por completo”, aseveró.

Fanatismo en tiempos de la 4T: pic.twitter.com/Rg5uuxrFOw — Poncho Gutiérrez (@PonchoGutz) September 18, 2024

