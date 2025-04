Plan México consolida crecimiento económico: Sheinbaum

«…si no hubiera inversión pública, probablemente habría la disminución en el crecimiento económico», pero con el Plan México es muy distinto: Sheinbaum

Regeneración, 22 de abril de 2025. La presidenta Sheinbaum descartó las previsión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que indica una contracción de la economía mexicana.

Cabe destacar que la pregunta, durante las Mañaneras del Pueblo,

«Ayer nos informaron que venía este resultado del Fondo Monetario Internacional. No conocemos con base en qué lo hacen2 y manifestò desacuerdo.

No es que no coincida la Presidenta, «sino que nosotros tenemos modelos económicos que tiene la propia Secretaría de Hacienda que no coinciden en este planteamiento», precisó.



Cabe destacar que la presidenta dijo que los organismos financieros internacionales estaban, por cierto, acostumbrados a decir que se tenía qué hacer en cada país.

«…, ellos no creen que el gobierno pueda hacer nada para cambiar una situación que viene del propio mercado».

Y nosotros no coincidimos con esa visión, «por eso planteamos el Plan México».

Seguidamente, citó la Ley de Simplificación, de reducción de trámites, la industria aeronáutica; «el 3 de abril, cuando presentamos con mayor detalle el Plan México».

«…,el 5 de mayo, que ahí planteamos un programa especial de acciones especiales para fortalecer la manufactura en México de ciertos sectores».

La otra es el 16 de mayo, «que está planteado, en particular, para la industria automotriz».

Además en abril y en mayo, con los Polos de Bienestar, no solo los del sureste, «sino otros Polos de Bienestar en el país que hemos estado trabajando con varios gobernadores».

Entonces, nosotros tenemos un plan para fortalecer la economía mexicana.

«…, no coincidimos con esta visión, entre otras cosas, porque nosotros estamos trabajando».

Acciones

Seguidamente, Sheinbaum citó el programa de vivienda que amplió su meta de este año hasta 180 mil viviendas: «Si hay algo que impulsa la economía, es la industria de la construcción», dijo.

Además, aseguró informará sobre toda la obra pública junta.

Esto es, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, el Instituto Mexicano del Seguro Social, todos juntos, Educación.

«…, toda la obra pública que se está planeando para el sexenio y, en particular, para 2025…», reiteró.

Entonces, claro, si no hubiera inversión pública, probablemente habría la disminución «en el crecimiento económico, pero es muy distinto», atajó.