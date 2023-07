AMLO exhibe a los conservadores que quieren imponer idea de desafuero a Gálvez

El presidente AMLO le recordó a la derecha que son distintos y que él no es igual a ellos al querer presentar la idea de un desafuero a Xóchitl Gálvez

RegeneraciónMx, 28 de julio de 2023.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció una respuesta a la denuncia presentada en su contra por la senadora Xóchitl Gálvez. Durante una conferencia de prensa, el mandatario explicó que la información que mencionó en relación a la senadora fue recibida por él, y aclaró que no promoverá un juicio de desafuero en su contra.

AMLO declaró: “Yo voy a promover un juicio de desafuero contra Xóchitl, no voy a hacer eso, nunca lo haría, no soy igual que esos perversos del conservadurismo. Y soy partidario de las libertades, padecí de un desafuero. ¿Cómo voy a hacer lo mismo que me hicieron?”

El Presidente AMLO hizo hincapié en que sus comentarios no constituían una alusión electoral, sino que se referían a los contratos de la senadora Gálvez. Aclaró que en una ocasión anterior, omitió destacar que el 70 por ciento de los contratos obtenidos por las empresas de la senadora correspondían a desarrolladores inmobiliarios radicados en la alcaldía Miguel Hidalgo, territorio que ella gobernó en el pasado.

Asimismo, AMLO mencionó que envió el expediente de estos contratos al empresario Claudio X González para que se investigara la posibilidad de corrupción. Curiosamente, abogados cercanos a su organización, entre ellos José Ramón Cossío, ahora asesoran a la senadora Gálvez en una demanda en su contra por la presunta violación del secreto fiscal.

El Presidente destacó que el hecho de que el 70 por ciento de los contratos se hayan otorgado a empresas en la alcaldía Miguel Hidalgo, implica que alrededor de mil millones de pesos fueron asignados de esta manera.

Con esta explicación, AMLO busca clarificar su posición respecto a la denuncia presentada por la senadora Gálvez y los señalamientos relacionados con los contratos de sus empresas. El tema sigue siendo motivo de controversia y se espera que las instancias correspondientes continúen con las investigaciones pertinentes.