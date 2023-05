¿AMLO lanzará nuevo libro? De esto se tratara el nuevo texto

El presidente AMLO sorprendió a todos al revelar que ya está por terminar un nuevo libro para cerrar su sexenio.

RegeneraciónMx, 17 de mayo de 2023.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que ya prepara un nuevo libro de cara al cierre de su sexenio.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano dijo que su próximo libro será el último que haga como político en activo y que este estará enfocado en los procesos de organización que ha vivido dentro del movimiento que encabeza y estará dedicado a los jóvenes.

Dentro del libro que ya está escribiendo, detalló que “estoy haciendo un recuento de todos esos procesos que son de mucha utilidad. Le voy a dedicar el libro a los jóvenes con todas estas experiencias, pero es fundamental la organización, informar, orientar, concientizar, organizar, y sí se necesitan muchas cosas, sobre todo perseverancia, no perder la fe”.

“Cuando nos hicieron el segundo fraude, los menos convencidos, o también ya cansado y muy informados de que iba a ser muy difícil de que se lograra por la vía pacífica la transformación, había mucha desesperanza, desencanto, desolación, muchos diciendo: no se va a poder, ya no, no lo vamos a lograr”, apuntó.