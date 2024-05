Ningún nexo con el narco, con una sola prueba renuncio: AMLO

¿Cómo quedaría si presentara una prueba, una?, me destruye políticamente, me tengo que ir por anticipado, porque yo soy un hombre de principios: AMLO

Regeneración, 23 de mayo de 2024. El presidente AMLO señaló que en caso de presentarse una sola prueba que lo involucre con el narco renuncia.

Y es que AMLO dijo que una de las cosas lamentables de los periodos de decadencia es el nivel de deshonestidad al que se llega.

Esto es; “no sólo deshonestidad en lo económico, sino deshonestidad intelectual, deshonestidad política, esto es parte de la decadencia”.

¿Cómo quedaría si presentara una prueba, una?, me destruye políticamente, me tengo que ir por anticipado, porque yo soy un hombre de principios.

"Un hospital que se contruye en 300 millones lo cobraban en 6 mil millones…" #AMLO #EsUnHonorEstarConClaudiaHoy pic.twitter.com/VnXdF3ndpX — Dnielle_Cabrera (@c_dnielle) May 23, 2024

“Lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad” aseveró AMLO.

Opositor

Por eso, yo he sido opositor y he denunciado muy fuerte, con pruebas. Y siempre cuido… Y eso se los aconsejo a ustedes, señaló AMLO a los periodistas.

Esto, “porque, aunque se actúe de buena fe, no en este caso, que es por consigna, ‘calumnia porque algo queda’, no, no, no, no en ese caso”.

Seguidamente dijo que “ya ahora pues en la desesperación, ya todo eso, como no les funciona, ya lo hacen a un lado”.

“Ya dice Aguilar Camín: ‘Es que antes nos apapachaban en el gobierno y ahora ya no nos apapachan. Por eso estamos ahora apoyando una candidatura, porque queremos que nos apapachen’”

Y entonces AMLO sentenció:

“Sí, aquí apapachamos a todos, pero primero apapachamos a los que más lo necesitan”.

📽 @ManuelGaleazz1R pic.twitter.com/S8k7LPbvI7 — MorenaSíChapulinesNO La Catrina Norteña #PlanC (@catrina_nortena) May 23, 2024

Apapachos de AMLO

“¿Qué, quieren apapacho los que se acostumbraron a vivir con excesos, que se dan vidas de opulencia? ¿Y los campesinos y los obreros y los maestros y la mayoría de la gente?”.

Tras lo anterior, el presidente agregó:

“¿Qué dice? Véanlo, escúchenlo. Este era con Salinas, ahí empezó el gurú, de los más importantes, junto con Krauze, dos grupos que se formaron desde entonces”.

Y tenían influencias pero en el Conahcyt, en todas las universidades públicas, desde luego en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Desarrollo Social, en todas las secretarías.

Anabel

“…, de los formadores de Anabel, la reina de la ficción, al servicio de nuestros retractores”, aclaró AMLO.

Increíble cómo inventó la señora de que había yo estado en un hotel en Gómez Palacio “con el señor Villarreal y me había entregado una maleta de dinero, en el 2006 o en el 12, cuando la campaña”.

Y luego “que en Sinaloa igual, creo que a medianoche. ¿Y dónde están las pruebas? Ni una sola prueba. Con todo mi respeto, una mentirosa, pero en potencia”.

Porque tengo que cuidar mis palabras, pero ¿Cómo se les llama a los que no les importa mentir?

Finalmente, AMLO dijo que a veces se hace un periodismo y de repente les llegan pruebas que son falsas y no se verifica.

“Y si son, porque hay muchas mujeres, hombres, que hacen periodismo profesional, pues imagínense si les comprueban que es falso; si son gentes honestas, se sienten muy mal”, indicó AMLO.

#Video: Así se disculpó Ciro Gómez Leyva por apoyar las encuestas falsas de GEA-ISA que colocaban a EPN 18 puntos arriba de AMLO. Hoy Ciro apoya las encuestas falsas de Massive Caller que le dan alguna posibilidad a la ruín Xóchitl Gálvez. A Ciro sólo lo mueve el dinero. ¡CÍNICO! pic.twitter.com/CWSohRcHDr — AntiTelevisaMx (@AntiTelevisaMx) May 23, 2024

