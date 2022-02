AMLO manda pésame a la familia de Alberto Bailléres; le tenía respeto a pesar de todo

El presidente envió su pésame por el fallecimiento del empresario Alberto Baillères González, a quien conocía desde hace más de 20 años

Regeneración, 4 de febrero de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió su pésame a su familia y recordó la relación de respeto y confianza que mantenía con el empresario Alberto Baillères González, presidente de Grupo Bal.

Además expresó que en los últimos tiempos fue más estrecha su comunicación, a la vez que refrendó su respaldo a su hijo Alejandro como director de sus compañías.

“Quería expresar mi más profundo pésame por el fallecimiento de Alberto Baillères González, un empresario mexicano. (…) Conocía a don Alberto desde hace más de 20 años, desde que me desempeñé como jefe de Gobierno, siempre platicábamos, convivíamos, me invitaba a comer a su casa, hablábamos de la situación del país, no siempre coincidimos, pero durante todo el tiempo mantuvimos una relación de respeto”, dijo el mandatario en su conferencia matutina de este viernes.