AMLO: Marcha del 27 de noviembre es por la 4T, no por Reforma Política

Ante la campaña de la oposición y los medios de comunicación, el presidente AMLO les aclaró que la marcha del domingo no es para mostrar músculo por la Reforma Política

RegeneraciónMx, 21 de noviembre de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que poner un alto a la campaña de medios y la oposición sobre el motivo de la marcha del próximo 27 de noviembre.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano destacó que no se debe cambiar la intención de salir a marchar el próximo domingo ya que el objetivo es la conmemoración de los 4 años de la transformación de México.

El presidente AMLO destacó que tiene información de que simpatizantes vendrán a México provenientes de Estados Unidos para ser parte de la marcha.

“La gente viene por su propio pie, por su propia voluntad, porque son millones de hombres y mujeres libres que respaldan este movimiento, no sé de dónde sacan que vamos a hacer un acto con acarreados”, reiteró.

Además de esto, el presidente le echó en cara a la oposición la realidad de la situación de su gobierno, cuenta con más del 70% de aceptación.

“Si tenemos de aprobación 70%, cuánto es 70% de aprobación en 90 millones de Mexicanos, 80 millones de ciudadanos, como 50 millones, claro que no pueden venir todos, no van a estar todos, pero así estamos, si no tuviésemos 70% de aprobación, pues ya los hubiesen derrotado”, sostuvo el mandatario federal.