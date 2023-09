AMLO muestra polémica entrevista con Gómez Leyva durante desafuero

AMLO recordó que en el proceso de desafuero en 2005 “Todos estuvieron en mi contra”. Poder judicial corrupto. Reitera el presidente urgente reforma

Regeneración, 29 de septiembre de 2023. Durante la conferencia de prensa Mañanera el presidente AMLO puso un ejemplo de control de los medios de comunicación en el viejo régimen.

Y es que el presidente recordó una entrevista con Ciro Gómez Leyva, que muestra que “Todos estuvieron en mi contra”.

Cabe destacar que AMLO volvió a recordar su desafuero para informar a los más jóvenes, pues aseguró que estaban “tiernitos” en el momento de los hechos.

AMLO

Así, en el contexto de las críticas al Poder Judicial por su dispendio de recursos y parcialidad en sus resoluciones, AMLO recordó el episodio del desafuero.

Tal como se sabe el desafuero que enfrentó AMLO fue en 2005 y por ello, decidió volver a compartir un debate que sostuvo con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Cabe destacar que el presidente recordó lo ocurrido hace 18 años durante el gobierno del panista Vicente Fox Quesada.

Seguidamente, aseveró AMLO que el Poder Judicial se amafió con los legisladores del PRI y el PAN y se lanzaron en su contra mientras era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

-“Ningún medio me defendió. Todos en contra”, expresó AMLO.

Por otra parte, el presidente pidió compartir la entrevista que tuvo con Ciro Gómez Leyva y señaló que ese fue el origen del por qué el comunicador lo critica actualmente.

Jóvenes

-“Es para los jóvenes, porque eso pasó hace 18 años. No habían nacido los que van a votar el próximo año, estaban tiernitos”, sentenció AMLO.

-“Tienen que recogerlo como lección”, dijo el presidente a los jóvenes.

Seguidamente, el presidente subrayó valores éticos y morales para las nuevas generaciones.

-“…, primero el no rendirse cuando se lucha por causas justas, ser perseverantes, no echarse para atrás”.

Y seguidamente, sentenció:

-“…, la libertad no se implora, se conquista.

Confianza

-“El segundo es tenerle confianza al pueblo, amar al pueblo, eso es lo que permite el blindaje, es como el ángel de la guarda”, añadió el presidente AMLO.

Además, el presidente fue cuestionado sobre la posibilidad de un “desafuero 2.0″.

Y es que los periodistas cuestionaron sobre la probabilidad de que otro desafuero.

Sin embargo, el presidente negó que esto pueda ocurrir.

-“Si hace 18 años que estaba en su apogeo la mafia no pudieron, menos van a poder ahora”, sentenció.

Y agregó:

-” Además con qué fundamento, en ese entonces tampoco lo tenían”.

Así AMLO remarcó su posición con respecto al apoyo popular:

“Si no fuese por el pueblo yo no estaría aquí, ¿ustedes creen que fue fácil llegar aquí?: No. Nos pusieron obstáculos”, dijo.

Judicial

Cabe destacar que AMLO continúa su cruzada por limpiar al Poder Judicial, por medio de una profunda reforma.

“Yo pienso que es importante el que se dé este debate, que no se oculte, porque había opacidad en el poder Judicial, no se sabía ni los nombres”, añadió desde Palacio Nacional.

Además, aseguró que antes de que iniciara su mandato los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se sentían los dueños de México.

“El Poder Judicial era intocable, no se podía tocar”, denunció nuevamente el presidente de México.

Seguidamente, recordó que:

-No se sabía nada, hacían y deshacían y ahora pues está quedando al descubierto que es un poder al servicio de la corrupción”.

Esto es, sentenció AMLO:

“…, para decirlo con mucha claridad, donde con influencias y con dinero se consigue todo”, acusó firmemente.