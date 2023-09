Llega “Archivo Vivo” de Roberto González al Museo Nacional de las Culturas Populares

En ARCHIVO VIVO de Roberto González se cuenta con la participación de Julia González y La Juerga y se podrá disfrutar a partir del 30 de septiembre en el Museo Nacional de las Culturas Populares de Coyoacán

“No descarto más adelante seguir haciendo cosas con La Juerga. Tengo muchas influencias, no sé cómo de finir mi estilo. Hay cercanías con el son, con el blues. Mi búsqueda es no mostrar algo distinto a lo que soy” Julia González

ARCHIVO VIVO presentación discográfica

Antes de su muerte en 2021, el cantautor Roberto González se encontraba trabajando en un disco, “Archivo Vivo”, que ha sido terminado por la cantautora Julia González y La Juerga: Josué Vergara, Juan “Cubas” Fridman, Kevin García, Zindu Cano y Jorge Cortés.

En este disco el cantautor toca temas fundamentales de la naturaleza humana como las relaciones, tanto amorosas como sociales; la importancia de las herencias y atavismos que nos dejan las generaciones anteriores; entre otros temas. Es un disco que muestra una gran fusión de géneros musicales, podemos encontrar canciones con una instrumentación que nos lleva o nos acerca al son jarocho, a través de jaranas, requintos y leonas.

También podemos encontrar un sonido mucho más cercano al rock urbano o al blues, con canciones que se acompañan de guitarra eléctrica, bajo y batería.

Gracias a la participación de músicos invitados de distintas generaciones, y que se desarrollan en diferentes ámbitos y géneros musicales, es posible crear un sonido único en este disco, siempre tomando como punto de partida las ideas que Roberto González tenía para este grupo de canciones.

Julia González nos comparte para “Arte y cultura” en Regeneración.MX:

Es un disco en el que Roberto González trabajó. Gravó su voz, su guitarra, los compañeros de “La Juerga” y yo lo terminamos. Es su creación y con este grupo se fue realizando, el mismo está integrado por músicos de todas las edades y estilos, que nos hemos desarrollado en diversos espacios y distintos géneros conformado por él, por Roberto y así estaba planeado, presentarlo con ellos. La primera canción que se grabó, él “Roberto González” todavía la alcanzó a escuchar y dijo: “¡Sí! Así va a sonar este disco”…

Todos conocíamos un poco lo que quería y para mí, ha sido un proyecto muy importante porque son músicos que admiro mucho, además de ser y dar continuidad al legado que dejó mi padre. Ha sido un proceso duro por el duelo pero bonito también y que he disfrutado mucho.

Respecto al Movimiento Rupestre y sus influencias personales

De pequeña no estaba muy consciente de lo que era, mi Papá me platicaba nos comparte Julia. Hablaba del terremoto del 85 de Rockdrigo González, poco a poco entendí la importancia y la aportación de estos músicos para nuestro país. Se fueron abriendo camino más allá de los medios comerciales de difusión. Eran grandes compositores e intérpretes y pienso que siempre valdrá la pena escucharlos y volver un poco a ellos.

Cuando yo empezaba a escribir le mostraba mis canciones a mi padre. Me hablaba acerca de las metáforas, de cómo escribir. Como cantante Nina Galindo y Emilia Almazán que no es parte estrictamente del movimiento rupestre, son las voces e influencias más cercanas. Me mantengo a flote gracias a la música, es un lugar que me hace sanar, siempre la música ha sido un lugar seguro. La música independiente es un mundo complicado, no es tan fácil pero la convicción es lo más importante y siempre aprendí que la música es lo que para mí representa algo, tanto por la manera que a mí me ayuda a sacar, como por la importancia de mantenerse fiel a lo que uno hace. ARCHIVO VIVO, su presentación, significa cerrar un ciclo, dice Julia González.

La cita es a las 18: 00 hrs- Entrada libre, este sábado 30 de septiembre en el Museo Nacional de las Culturas Populares.

Av Miguel Hidalgo 289, Del Carmen, Coyoacán, 04100 Ciudad de México, CDMX

Fb https://www.facebook.com/events/843642046999524?locale=es_LA