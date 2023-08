AMLO no ejerció violencia política de género contra Xóchitl Gálvez, concluye TEPJF

El presidente, López Obrador, había pedido esta mañana en su conferencia al TEPJF, que le indicará cuál había sido la “falta” contra Xóchitl Gálvez.

RegeneraciónMx, 3 de agosto de 2023.- Este día el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desestimó la denuncia de Xóchitl Gálvez por violencia política de género.

De acuerdo con la aspirante a la candidatura presidencial por la oposición, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ejerció violencia en su contra desde su conferencia matutina.

Sin embargo, la Comisión de Quejas del INE tendrá que analizar si existió o no violencia de género en cuatro mañaneras, la del 10, 11, 14 y 17 de julio.

Durante la conferencia matutina de este jueves, el presidente le indicó al TEPJF que no mintió cuando señaló que Xóchitl Flores es candidata del bloque opositor; el cual aseguró, encabeza el empresario, Claudio X. González.

“Nada más, lo único que quiero es que me digan cuál fue la falta, ¿en qué consistió la violencia política de género que cometí en contra de la señora? porque, me gustaría, no sé si ahora, pero más adelante, aclararle a la gente, porque se me hace un exceso, además, una injusticia, un afán de culparme”, señaló.

Incluso el presidente indicó que Santiago Creel fue descartado como candidato del bloque conservador, porque era muy “fifi”.