AMLO por acuerdo con Calica, pero si no acepta, se expropia

AMLO señaló que no se va a ir sin resolver y que la mejor manera de hacerlo es convertir el predio en Área Natural Protegida. Acusa devastación ambiental

Regeneración, 20 de octubre de 2023. AMLO reiteró que si la empresa Vulcan Materials no acepta vender Calica, se les expropiará para convertirlo en una zona natural protegida.

Cabe destacar que se trata de la empresa de extracción de piedra caliza cuyas operaciones fueron suspendidas por su impacto ambiental en la selva de Quintan Roo.

-“Yo no me voy a ir sin resolver esto y la mejor forma de resolverlo es que se declare zona natural protegida todo y que se les pague de conformidad con la ley la indemnización correspondiente”.

Así dijo AMLO este viernes durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

AMLO

-“Si no hay respuesta de parte de ellos, si no quieren ayudar, esa va a ser la decisión, no vamos a esperar”, agregó.

Cabe destacar que AMLO reconoció que la empresa tiene derecho de impugnar la decisión, pero argumentó que su gobierno tiene “derecho a cuidar nuestro territorio”.

Asimismo, recordó que anteriormente propuso a Vulcan Materials comprar el terreno para convertirlo en un complejo ecoturístico.

Y, para ello, se realizó un avalúo y se ofreció la cifra de 6 mil millones de pesos, precisó.

-“Cómo vamos nosotros a pagar más sin que se haga un avalúo”, recalcó ante preguntas de la prensa en Palacio Nacional.

NO

Asimismo AMLO añadió que pagar una cifra diferente al avalúo oficial sería un acto de corrupción.

Así, en caso de concretar la expropiación, se depositarían los 6 mil millones de pesos en un juzgado para comenzar con el proceso legal.

Sin embargo, reveló que la compañía acusó de estar siendo amenazada debido a la propuesta.

-“Una arrogancia, lo tuvieron sin respuesta como tres meses volvimos a insistir y ahora dan a conocer de que están siendo amenazados”, informó AMLO.

Clausura

Cabe destacar que el Gobierno mexicano clausuró la minera el año pasado al acusarla de ocasionar un desastre ecológico en Quintana Roo.

Además de estar detrás de las protestas contra el Tren Maya.

Sin embargo, AMLO reveló el pasado 13 de julio que envió una propuesta a través de Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, que contenía un avalúo.

De este modo el presidente recalcó que si la empresa acepta vender, 2 mil hectáreas se convertirán en Área Natural Protegida.

Además, dijo que sólo se realizará un desarrollo ecoturístico en las zonas ya impactadas, mientras que el muelle de carga se convertirá en un muelle de cruceros.

Vulcans

Por otra parte, portales destacan que Vulcan Materials, que comercializa piedra triturada, así como asfalto y hormigón premezclado, tiene una concesión hasta 2037.

Seguidamente precisan que la empresa, con sede en Alabama, no ha extraído ni enviado materiales de construcción desde que el gobierno mexicano clausuró sus operaciones el pasado mes de mayo.

Y cuya clausura fue por violar los permisos así como el temor a los efectos nocivos de la extracción submarina de piedra caliza en el medio ambiente y el nivel freático locales.

Espera

Cabe destacar que la prensa interrogó sobre la carta de Vulcans al presidente Biden donde le piden protección.

-“Si no hay respuesta de parte de ellos, ese va a ser el plan. Vamos a esperar, nada más que antes de que yo me vaya, ya se les va a depositar en un juzgado los 6 mil o 7 mil millones de pesos”.

Y, “vamos a emitir el decreto para destinar toda el área a la protección del medio ambiente”, acentuó.

-“No es ninguna amenaza”, reviró AMLO al dicho de la empresa.

Tierra

Sobre el avalúo, AMLO indicó asimismo que fue realizado por la institución gubernamental encargada de llevar a cabo dicho ejercicio.

Y es que a través de dos cartas, citadas por Bloomberg, la compañía de EU dijo que recibió una “tasación inadecuada” de la propiedad, que incluye el puerto de Punta Venado y la cantera de Sac Tun.

AMLO ha precisó que el avalúo del total de terreno en el norte de Quintana Roo, equivalente a 2 mil 200 hectáreas, es de entre 6 mil y 8 mil millones de pesos.

Biden

El presidente de México, además descartó la intervención de Joe Biden, ya que dijo que el mandatarios de Estados Unidos es respetuosos de México.

-“México no es una colonia, ya lo he dicho”, subrayó AMLO.

Finalmente, se destaca que Calizas Industriales de Playa del Carmen, inició en sociedad con la firma mexicana ICA.

Sin embargo se disolvió la sociedad, dejando sola a Vulcan en el negocio de la extracción de material pétreo y su exportación a Estados Unidos.

AMLO ha señalado a Calica como causante de una catástrofe ecológica a escasos metros del mar Caribe, en el corazón del corredor turístico Cancún-Playa del Carmen.

Además, el asunto fue denunciado en julio de 2022 ante la ONU, por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores.