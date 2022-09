AMLO: que partidos paguen a Netflix para que transmita gratis la serie Cassez-Vallarta

El presidente AMLO sugirió que la serie debería ser transmitida gratuitamente para que la población se informe y no se repita un caso similar.

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 31 de agosto de 2022.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sugirió que los partidos deberían pagar a Netflix para que transmita el documental del caso Cassez-Vallarta gratuitamente.

Durante su conferencia matutina, el mandatario sugirió ver dicha producción, titulada El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal, para estar informados y evitar que se repita un caso como este.

«Esto ayuda mucho, porque se ocultaban las cosas. No quiero hacerle aquí la publicidad al documental, pero ojalá y la gente lo viera. Vean ese documental sobre este asunto. Es importante que se conozca. No se puede transformar una realidad que no se conoce. Y, sobre todo, debemos de luchar por la no repetición», dijo el presidente.

Sin embargo, la plataforma de streaming tiene un costo de renta mensual, por lo que López Obrador planteó que los partidos políticos mexicanos podrían pagarle a cambio de la reproducción del documental para todos los mexicanos.

«Puede ser que los partidos políticos paguen a Netflix para que se difunda. Es parte de la concientización a los ciudadanos. Entre más información hay, sobre todo de ese tipo, mejor, porque antes se cometían esas atrocidades y nadie se enteraba», añadió AMLO.

Dicho documental habla de la captura de los secuestradores Florence Cassez e Israel Vallarta en 2005 y transmitida por un noticiero de Televisa entonces conducido por Carlos Loret de Mola. Y aunque la captura fue un acto real y oficial, lo que se mostró en televisión resultó ser un montaje orquestado por las autoridades y la televisora, lo que provocó irregularidades y violaciones en el caso que aún siguen sin resolverse. Incluso, lo sucedido implicó hasta la intervención del Gobierno francés.