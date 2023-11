AMLO ratifica a Arturo Reyes Sandoval como director general del Poli

AMLO calificó de extraordinaria a la comunidad politécnica por su contribución al desarrollo de México. Participación clave en trenes de pasajeros

Regeneración, 22 de noviembre de 2023. AMLO ratificó a Arturo Reyes Sandoval como director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

“Sí les digo que voy a ratificar al actual director del Politécnico porque yo tengo una buena opinión de su trabajo. (…) Es más, hoy en la mañana ya firmé”, afirmó el presidente.

Seguidamente, dijo desde Palacio Nacional, este nombramiento se fundamenta en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional.

Lo anterior, de acuerdo con un documento presentado por el mandatario en conferencia de prensa Mañanera.

AMLO

Cabe destacar que AMLO calificó de “extraordinaria” a la comunidad politécnica por su contribución al desarrollo de México.

Además, destacó que su participación será clave en la iniciativa de regresar los trenes de pasajeros, eliminados en 1995.

“El Poli lo fundó el general Cárdenas. (…) Ahora ya están trabajando en la creación de escuelas ferroviarias del Poli”, reveló AMLO.

Además dijo que “tienen ya experiencia y ahora se está desarrollando más la carrera”.

El presidente @lopezobrador_ informó que esta mañana firmó la ratificación del Dr. Arturo Reyes Sandoval como Director General del Instituto Politécnico Nacional. Destacó su desempeño para fortalecer la investigación y la enseñanza, así como la creación de escuelas ferroviarias. pic.twitter.com/YeSX2fjVuH — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) November 22, 2023

Noviembre

Cabe destacar que AMLO recordó que el decreto del pasado lunes 20 de noviembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Y por medio del cual se declara área prioritaria para el desarrollo nacional, la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en el Sistema Ferroviario Mexicano.

El documento refiere que se restablece a favor del pueblo de México el uso de 17 mil 484 kilómetros de vías férreas, instalaciones y estaciones tras décadas de privatización en el transporte de carga.

Investiga

Aparte de lo señalado por AMLO, portales destacan que Politécnico informó que investigará los hechos registrados en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) número 8 “Narciso Bassols”.

Y, en donde un grupo de estudiantes golpeó a un profesor acusado de acoso sexual.

Así, la institución educativa enfatizó en que mantendrá su política de cero tolerancia ante los actos de acosos y violencia de género.

Además, de acuerdo con el comunicado de la institución educativa, se cumple el marco legal vigente, que incluye el respeto a los derechos humanos y estudiantiles.

Video

Y es que en un video que circula en X muestra a un profesor de edad madura sentado en un escritorio, mientras una joven descarga su ira acusándolo de varios hechos.

“Usted es una persona acusada que ha acosado hasta maestras, alumnas y hasta ha amenazado. No lo queremos dentro de la institución”.

A incluso aseguró, y si esto no se cumple, no nos va a quedar otra más que irnos a paro porque no es la primera vez que lo hace.

Finalmente indicar que la joven, vestida de negro y con un pañuelo morado que le cubre media cara, le dice al docente que:

“No es la primera vez que tiene una relación con una menor y siempre da cosas para que puedan pasar su materia”.