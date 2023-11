Texcoco: Se burlaron por no tener motocicleta estando en una escuela de mecánica. Compañeros le rociaron gasolina en el pantalón y le prendieron fuego

Regeneración, 22 de noviembre de 2023. En portales subrayan que el joven Cristian Carranza, quien fue quemado con gasolina por sus compañeros de clase en Texcoco, fue trasladado a la Ciudad de México.

Cabe recordar que en un video dado a conocer por el periodista Carlos Jiménez, el joven contó lo ocurrido el 18 de noviembre.

“Estábamos en una clase y un compañero me tiró gasolina”, así dijo en primer lugar el joven.

Seguidamente indicó que “iba para el baño para limpiarme y uno que traía un encendedor me prendió el pantalón”.

Además, narró que una compañera y un profesor lo auxiliaron.

“Una compañera traía su chamarra y pues ya, me empezó a pegar para que se me bajara el fuego y el maestro me echó agua”.

Al tiempo que Cristian dijo que tras apagar el fuego se quitó el pantalón y la “ambulancia llegó como de 20 minutos, media hora”.

Texcoco

Al tiempo que portales destacan que ya existe una carpeta de investigación contra quien resulte responsable.

Por su parte, la institución educativa dijo este martes que acompañará a las autoridades mexiquenses para esclarecer el caso.

-“Participa activamente suministrando toda la información requerida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, tendiente a lograr lo antes posible el esclarecimiento del hecho”.

Y, “cuyo objetivo es priorizar el resarcimiento de la reparación del daño a que tiene derecho la víctima y que el hecho no quede impune”, señaló la institución con sede en Texcoco.

"UN COMPAÑERO ME TIRÓ GASOLINA…y UNO Q TRAÍA ENCENDEDOR ME PRENDIÓ el PANTALÓN”

Así relata Cristhian cómo le incendiaron las piernas, alumnos del @CEDVAOFICIAL de @TexcocoOficial

En la escuela no se hacen responsables.@SEP_mx tampoco@FiscaliaEdomex indaga



El caso #C4EnAlerta pic.twitter.com/dXYtqKl77J — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 21, 2023

Dinero

Cabe destacar que Cristian fue trasladado por su familia al Hospital de las Américas, pero no fue recibido por falta de espacio.

La familia de Cristian decidió llevarlo a la Ciudad de México, donde una ambulancia de Protección Civil de la alcaldía Gustavo A. Madero lo trasladó al Hospital Rubén Leñero.

Y es que inicialmente estaba en una clínica privada pero la familia de Texcoco no tiene recursos para mantenerlo ahí.

Burlas

Por otra parte, se indica que el joven, de 18 años de edad fue agredido por que no tenía moto, afirmó el padre de la víctima.

Y es que pagaban 2 mil 385 al mes para estudiar mecánica especialista en motocicletas.

Sin embargo, entre las burlas le rociaron con gasolina y prenden fuego a compañero por lo que sufrió quemaduras en la mitad de su cuerpo

Y por lo que se le trasladó a un hospital cercano a la escuela donde el seguro escolar tenía convenio.

Ahí le trataron las quemaduras de segundo y tercer grado que presentaba en las piernas y el área genital.

Entrevista

Seguidamente Milenio destaca que el papá de Cristian, dijo que el joven se encuentra medicado con morfina debido al dolor que presenta.

“Se los voy a decir tal cual desde el primer día que llegó él está llorando de dolor, ahorita le querían hacer curaciones está con el dolor está mal, ayer entró en crisis·.

Y que, “se desesperó de que le arde mucho por más morfina que le metan es mucho ardor, es mucho”.

Sin embargo, se apunta que asegura que ni las autoridades de la escuela ni el director Hugo Simón Pérez se les han acercado.

Esto, pues el seguro con el que contaba la escuela cubría 60 mil pesos, fue rebasado.

Asimismo, los papás del joven tienen como indicio que uno de los agresores se llama Hugo y tiene 25 años.