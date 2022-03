AMLO recibe histórico documento firmado por Juárez e Ignacio Zaragoza

AMLO subrayó que un año después México derrota a Francia y Zaragoza escribe famoso telegrama: «Las armas mexicanas se han cubierto de gloria“

Regeneración, 26 de marzo de 2022. El presidente AMLO informó y publicó la foto, donde recibe histórico documento firmado un año antes de la Batalla de Puebla en la que México derrota a los franceses.

Asimismo AMLO señalo en Facebook:

-«Hoy evaluamos en Puebla los Programas para el Bienestar. El gobernador Miguel Barbosa nos entregó un documento original», señaló.

Además explica que «en el cual, el 1 de mayo de 1861, el presidente Juárez y el ministro de guerra Ignacio Zaragoza, nombran a Manuel Cortés».

Y abunda que se trata del cargo a » subteniente de la Segunda Batería del Batallón de Artilleros».

-«Su importancia radica en que un año después, el general Zaragoza enfrentaría a los franceses en Puebla y enviaría el famoso e histórico telegrama que decía: “Las armas mexicanas se han cubierto de gloria“.

Lo anterior señaló AMLO al tiempo de informar que: «Lo enviaremos formalmente para el Recinto a Juárez de Palacio Nacional».

Y es que como se sabe el 5 de mayo de 1862, el ejército mexicano bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, enfrentó a los soldados del Segundo Imperio francés.

Mismo que estaba, dirigido por Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorencez, en lo que fue la Segunda Intervención Francesa en México, y que dio como resultado la Batalla de Puebla.

Precisamente a lo que se refiere AMLO es la victoria importante para los mexicanos ya que con unas fuerzas consideradas como inferiores lograron vencer a uno de los ejércitos más experimentados de la época.

A pesar del éxito en esta batalla, no se pudo impedir la invasión del país. Aunque sí que sería la primera batalla de una guerra que finalmente México ganaría.

Por otra parte, los franceses regresarían al siguiente año, con lo que se libró una segunda batalla en Puebla en la que se enfrentaron 35 mil franceses contra 29 mil mexicanos.

Dicha defensa duró 62 días y lograrían avanzar hasta Ciudad de México, lo que permitió establecer el Segundo Imperio Mexicano.

Finalmente, después de perder 11 mil hombres debido a la actividad guerrillera que nunca dejó de subsistir, los franceses se retiraron incondicionalmente del país en el año 1867.

Lo anterior, por mandato del emperador Napoleón III ante la amenaza de Prusia en Europa y la amenaza estadounidense de invadirle si no se retiraba de México.

Y, por ello la importancia del documento recibido por AMLO y que se ubicará en Palacio Nacional.

Sin embargo es importante recordar que en 1858, después del golpe de Estado de Ignacio Comonfort en apoyo del Plan de Tacubaya, Benito Juárez ocupa por ministerio de ley el cargo de Presidente de la República.

Entonces, como presidente, defiende la Constitución de 1857, proclama las Leyes de Reforma y enfrenta con éxito la Intervención Francesa y el Segundo Imperio, preservando la soberanía e independencia de México.

A las 17:49 horas del 5 de mayo de 1862, recibió un telegrama del general Ignacio Zaragoza, en el que se leía:

… Las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria: el enemigo ha hecho esfuerzos supremos por apoderarse del Cerro de Guadalupe, que atacó por el oriente de izquierda y derecha durante tres horas: fue rechazado tres veces en completa dispersión y en estos momentos está formado en batalla, fuerte de más de 4,000 hombres, frente al cerro de Guadalupe, fuera de tiro.

No lo bato, como desearía, porque el Gobierno sabe (que) no tengo para ello fuerza bastante. Calculo la pérdida del enemigo, que llegó hasta los fosos de Guadalupe en su ataque, en 600 o 700 entre muertos y heridos; 400 habremos tenido nosotros. Sírvase vd. dar cuenta de este parte al C. Presidente.— I. Zaragoza

En 1867, tras el triunfo de la República, Juárez hace su entrada solemne a la Ciudad de México.