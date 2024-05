AMLO reprocha manejo mediático a montaje de crematorio en CDMX

AMLO señaló que ningún medio se disculpó después de que se declarara falso el supuesto hallazgo de restos humanos y horno crematorio en CDMX

Regeneración, 3 de mayo de 2024. El presidente AMLO criticó a los medios que dieron por hecho la existencia de una fosa común y crematorio en la Ciudad de México.

Y es que según el mandatario quienes publicaron la nota falsa, debieran rectificar en beneficio de la Nación.

AMLO y las calumnias

Cabe destacar que el tema abordado por el presidente ocurrió cuando señaló:

-“Y lo otro que es fundamental, es una regla de oro: no mentir, no calumniar, que no haya guerra sucia”.

Esto, subrayó, “porque están en plena guerra sucia, con montajes un día sí y el otro también. Y pura nota roja, el Alarma!, el Reforma es el Alarma! y todos”.

Seguidamente, dijo que esto que pasó con el descubrimiento de el crematorio, en los límites de Iztapalapa y Tláhuac, imagínense el escándalo.

-¿No tienes tú ahí, de casualidad, cuando dieron a conocer esto los titulares de los periódicos?- preguntó a Jesús Ramírez.

Diarios dicen

-“¿Y ustedes creen, después que se aclaró que era falso, que era un montaje, creen que todos estos periódicos que van a ver ahora ofrecieron disculpa? No a nosotros, a la gente”.

Nosotros no le vamos a pedir, como era antes, “como se los pidió Calderón, ‘no hablen de violencia’, y ahí van todos, ¿no?, bien obedientes, serviciales, afanositos”,

Es decir “a comprometerse a que ya no iban a hablar de violencia, y los callaron a todos, cuando estaba el país en una situación tremenda”, acusó AMLO.

Está en la primera:

“‘Reclaman hallazgo de fosas con restos humanos y ropa entre Iztapalapa y Tláhuac’. O sea, antes de los estudios, ya, ya son restos humanos. Es de mi amigo Francisco, pero él no maneja el periódico“.

A ver, síguele. El Universal, “¿dónde está?, ah: ‘Buscadoras hallan en la Ciudad de México crematorio ilegal’. Ya dando como hecho”.

Mira, esta es tuya: ” ‘Crimen establece impuesto por litro a gasolineros, Apatzingán, Michoacán’. Pura nota roja y toda en contra de nosotros”.

-“Imagínense la radio, los gritos en la radio, en la televisión. ¡Ay, nanita!”, describió AMLO. Entonces, ojalá que cambien un poco las cosas, precisó.

Colofón

Finalmente el reportero de Diario Basta, quien dijo haber publicado la nota, pero no en modo nado sincronizado.

Además se deslindó “de alguna manera se intentó equiparar esto del crematorio con un Ayotzinapa, cosa que no”, puntualizó ante AMLO.

