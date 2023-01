AMLO se deslinda de Ricardo Mejía, defiende encuesta en Coahuila

-“Se fue Ricardo Mejía. Ahora sí que no me dio ni el adiós. Nada más me mandó un papel”, dijo esta mañana el Presidente AMLO

Regeneración, 16 de enero de 2023. El presidente AMLO se deslindó de Ricardo Mejía y defendió el método de encuesta para seleccionar candidatos en Morena.

Así, a pregunta de los periodistas durante la conferencia de prensa Mañanera el presidente defendió el método democrático de la elección de candidatos.

AMLO

-“Se fue Ricardo Mejía. Ahora sí que no me dio ni el adiós. Nada más me mandó un papel”.

Así se expresó AMLO molesto por con quien fuera Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Y es que como se sabe Mejía Berdeja renunció a su cargo en el Gobierno federal argumentando fraude en la encuesta de Morena.

Así, el Partido del Trabajo (PT) lo convirtió en su candidato al Gobierno de Coahuila, lo que provocará división en las fuerzas de izquierda en esa entidad.

Asimismo como señalan los portales, el exfuncionario pretende ser Gobernador apostando contra el Senador Armando Guadiana Tijerina, el abanderado de Morena.

Partido

Asimismo AMLO señaló sobre las cuestiones internas de Morena:

-“Quiero también aclarar que yo no me meto en cuestiones partidistas, pero en lo que corresponde al partido del cual tengo licencia, hay un procedimiento que yo apoyo», señaló.

Además, justificó: «…, porque fui el creador cuando fui dirigente de ese partido: de que se eligiera a los candidatos mediante encuestas, que fuese el pueblo el que los eligiera».

Entonces «quien triunfara fuese el candidato y se respetara, y se apoyara la decisión”, dijo AMLO.

-“Es el único partido que tiene ese método de elección”, sentenció.

-“Seguramente en el bloque conservador, pues ahí va a llevar mano Claudio X. González», atajó el presidente.

Agregó que: «Pero acá decide la gente mediante encuestas, se le pregunta a la gente si conoce a los posibles candidatos, qué opinión tiene de ellos; si son honestos, si están cercanos a la gente».

Y, abundó, «se les pregunta si les gustaría que fuesen los candidatos y el que sale mejor evaluado, a ese es al que se le apoya”.

.“Entonces esto lo reitero para que nadie use mi nombre. Yo apoyo a quien triunfa de manera democrática, mediante el levantamiento de una encuesta”, atajó el presidente AMLO.

Anuncio

Seguidamente relató:

-“Y ya se nombró al nuevo Subsecretario de Seguridad. Es el General Luis Rodríguez Bucio. Él es el nuevo Subsecretario de Seguridad. Él era el Comandante de la Guardia Nacional».

Asimismo puntualizó que el funcionario «Hizo muy buen trabajo como Comandante de la Guardia Nacional y ahora va a ser Subsecretario de Seguridad Pública».

-«…, y le tenemos al General Bucio toda la confianza y en su lugar como Comandante de la Guardia nacional va a desempeñarse el General David Córdova Campos».

Esto es, «va a ser el próximo Comandante de la Guardia Nacional”.

Viva

Seguidamente los portales relatan que el viernes, el exsubsecretario inició campaña arropado por la cúpula del PT en Coahuila.

Incluso, proclamó en un mitin:

-“¡Viva Andrés Manuel López Obrador, viva la Cuarta Transformación!”.

Y tal como apunta Sin Embargo no a todos les hizo gracia, porque competirá contra Morena, el partido fundado por el mismo Presidente.

Cabe destacar que este portal subraya que Coahuila ha sido gobernado durante casi cien años por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Asi, en 2023 es la oportunidad de romper con ese poder hegemónico.

Empero, indica el portal la división causada por el PT y Mejía Berdeja reduce esa la posibilidad.