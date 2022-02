AMLO señala a Aristegui de estar en contra de él; esto dijo la periodista

El presidente AMLO señaló que la periodista Carmen Aristegui tiene intereses ocultos y que está en contra no sólo de él, sino del movimiento que forma parte.

RegeneraciónMx, 22 de febrero de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a exponer a la periodista, Carmen Aristegui al señalar que ella está alineada con el bloque conservador.

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente AMLO destacó que Carmen si miente ya que ella está en contra no sólo de é, sino del movimiento del cual es parte.

«No es cierto de que ella no está ni a favor ni en contra mía, no es cierto, está en contra mía, para hablar claro. No habría ningún problema si estuviera en contra mía pero no, está en contra del movimiento del cual formo parte», destacó.