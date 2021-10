AMLO respondió a José María Aznar y leyó un fragmento de la cartilla moral que dice: «el perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe»

Regeneración, 1 de octubre de 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la paz y a evitar caer en provocaciones, aún frente a los insultos, a la vez que reiteró su respeto al pueblo español, luego de que el expresidente de España, José María Aznar, se burlara de la petición de perdón por la Conquista

“Pues también amor y paz, entender que debemos perdonar. No olvidar pero perdonar. Es un acto de humildad ofrecer perdón, es un acto que dignifica tanto al que lo ofrece como al que lo recibe, el perdón. Entonces no nos afecta en nada, no voy a polemizar”, expresó el mandatario en su conferencia de prensa matutina de este viernes.

El mandatario recordó que “en su momento” se envió una carta al rey de España para que ofreciera disculpas por la conquista e iniciara “una nueva etapa de reconciliación”, pero esta quedó sin respuesta.

“Lo que hubo fue una campaña de insultos hablando de que no debían pedirnos perdón, que vinieron a civilizarnos, cosas de este tipo”, señaló.

José María Aznar defendió la hispanidad frente al indigenismo e ironizó sobre el origen del nombre y de los apellidos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“En esta época en la que se pide perdón por todo yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón, no lo voy a hacer”, dijo Aznar refiriéndose al papel histórico de España en América.

Al respecto, el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, señaló que “del debate sobre el perdón por los abusos en la Conquista, reafirmamos nuestro respeto al pueblo español. La discusión es con una parte de su clase gobernante. El perdón enaltece a quien lo ofrece y ayuda a una reconciliación que permita superar el racismo, esa herencia colonial”.