Regeneración 7 octubre 2021. Angélica Rivera, ex esposa del ex presidente Enrique Peña Nieto reapareció en Miami luego de haber permanecido fuera del ojo público.

‘La Gaviota’ esta gozando de su libertad y se dejó ver en el concierto que ofreció Alejandro Fernández, “El Potrillo”, en el FTX Arena, antes conocido como el American Airlines de Miami.

Mediante un video que compartió Lili Estefan se puede ver a ambas mujeres junto a Alejandro Fernández.

La actriz de 52 años aparece muy sonriente en el video que publicó la cubana.

“Ahí estaba cuando yo llegué. No la había reconocido y fue ella la que me dijo: ‘Lili, soy Angélica’, y ya sabes, me encantó verla”, expresó Lili.