La reciente campaña de Nike fue criticada por seleccionar a la influencer Herly RG como la imagen de la marca

La tiktoker se defendió de las críticas por su físico

Regeneración, 25 de junio de 2021. En redes sociales se volvió tendencia la marca de ropa deportiva Nike debido a que la tiktoker Herly RG fue la imagen de su reciente campaña publicitaria.

Herly RG publicó en su cuenta de Twitter que estaba muy feliz por formar parte de la campaña publicitaria para Nike, sin embargo, poco le duró el gusto.

A pesar de la popularidad de la influencer, un sector de los usuarios se manifestó en contra de dicha campaña debido a la apariencia de Herly RG.

Los comentarios negativos en contra de dicha campaña explicaban que Herly RG no es una deportista profesional que sea adecuada para modelar las piezas de Nike.

Según la generación de cristal somos los que alzan la voz ante las injusticias pero esos que nos llaman así yo los veo muy quebrados porque Herly es imagen de Nike. Qué paso amiguitos? No que no hay que ofenderse por todo? En fin, ella en chingona y ustedes ahogandose en su odio

Por lo anterior, la tiktoker salió a defenderse de las duras criticas de los internautas, a quienes les advirtió que sus comentarios no le afectan en lo absoluto.

Herly RG también recibió felicitaciones y halagos por parte de sus seguidores, la joven salió a defender que está consiente de su cuerpo y salud.

La influencer escribió: «Tengo espejo en mi casa, me hago estudios mensuales, estoy al pendiente de mi salud física y emocional. Neta ¿les pesa tanto que una persona de talla grande esté en un anuncio de ropa deportiva?»

Además afirmó «a mi no me afectan sus comentarios, porque a diario recibo las mismas pendejadas».

Sin embargo dijo estar preocupada por otras personas que son más sensibles a este tipo de comentarios: «(…) me preocupa que vayan y se lo digan a una persona que está atravesando depresión o ansiedad».

A mi no me afectan sus comentarios, por que a diario recibo las mismas pendejadas, me preocupa que vayan y se lo digan a una persona que está atravesando depresión o ansiedad, no conoces las batallas de lxs demás así que cierra el hocico.

— Herly RG (@herly_rg) June 25, 2021