María Katzarava y Ana Caridad Acosta encabezan un concierto-homenaje a las madres de desaparecidos, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, titulado #HastaEncontrales, cuya taquilla será donada a los colectivos Guerreras Buscadoras de Sonora y Rastreadoras de El Fuerte

Por Martha Rojas

Las cantantes de cámara, María Katzarava y Ana Caridad acosta unirán sus voces en un concierto solidario con las Madres Buscadoras México, que se llevará a cabo este 25 de noviembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Titulado #HastaEncontrales nació como una iniciativa musical que rinde tributo a la labor de los colectivos de mujeres que buscan a familiares desaparecidos. El concierto contará con la participación especial de la pianista María Hanemman y el debut de la Orquesta Antonieta Rivas Mercado; lo recaudado en taquilla será destinado a apoyar la labor de búsqueda de las Guerreras Buscadoras de Sonora y las Rastreadoras de El Fuerte.

Ambos colectivos están integrados por mujeres que decidieron tomar en sus manos la búsqueda de sus familiares ante las omisiones de las autoridades. El gestor cultural y director general de Mexicana de Arte, Mauricio Eli, se dio a la tarea de organizar los pormenores del evento luego de por azar entrara en contacto con los colectivos en Twitter.

“Hace un año comenzamos a seguirnos en Twitter, y me llamó la atención. Desde Mexicana queríamos hacer cosas que retomen la responsabilidad social del arte y curiosamente coincidió con que me encontré el Stabat Mater de Pergolesi (sólo conocía el de Dvořák) y me pareció precioso y sencillo: Orquesta de cuerdas, voces muy versátiles (puede ser nada más con solistas, nada más con coro o con coro y solistas) y con que desde 2019 tengo una afición por la música de Manuel de Falla, quien vivió las 2 guerras mundiales y produjo mucha música. Una de sus obras más fuertes, creo, es la Oración de las Madres que tienen a sus hijos en brazos, que justo estrenó en el Ritz de Madrid en 1915, plena I Guerra Mundial, y que versa sobre la preocupación de las madres ante el conflicto”, contó a RegeneraciónMx.

Será precisamente la pieza Oración de las Madres que tienen a sus hijos en brazos, la que abra este concierto-homenaje.

México reconoció, este martes, ante la Organización de Naciones Unidas que en el país existe una crisis humanitaria debido a los más de 94 mil desaparecidos forzados. Las mujeres que participan como buscadoras en los colectivos son parte de dicha crisis en la que buscan esclarecer el destino de sus familiares.

El concierto se realizará el 25 de noviembre a las 20:00 horas, en el Teatros Esperanza Iris y las entradas se podrán adquirir a través de Ticketmaster con un costo de los 100 hasta los 500 pesos.