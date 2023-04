Asesinan en Michoacán al activista contra la minería, Eustacio Alcalá

El activista, Eustacio Alcalá, había logrado ganar una batalla contra la apertura de una mina de hierro en una comunidad de Michoacán.

Regeneración, 4 de abril del 2023. El sábado se reportó la desaparición de Eustacio Alcalá, y su cuerpo se encontró en una zona peligrosa de Michoacán; el hombre era un activista y se oponía a la minería, por los daños que causa al medio ambiente.

Asimismo, se informó que el activista murió debido al impacto de un arma de fuego; de acuerdo con los últimos informes, el activista viajaba en una carretera conocida por hechos violentos.

La organización de derechos humanos, All Rights For Everyone, indicó que Eustacio Alcalá transportaba en su camioneta a monjas y trabajadores religiosos laicos; sin embargo, el vehículo fue interceptado por sujetos armados que secuestraron al chofer y sus tripulantes.

Además, la organización de derechos humanos indicó que horas después se liberó a las monjas, aunque Alcalá permaneció secuestrado.

Asimismo, se informó que el activista logró cancelar la apertura de una mina de hierro cerca de San Juan Huitzontla.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, el cuerpo de Alcalá presentaba heridas por arma de fuego.

Hace poco más de dos meses también desaparecieron en esta región otros dos activistas comunitarios, quienes se oponían a la minería.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado.