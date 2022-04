Atentan contra la vida de ambientalista León Ávila en San Cristóbal

Grupo violento impide reunión con autoridades federales. Pobladores logran rescatar con vida a León Ávila en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Regeneración, 14 de abril de 2022. En la imparable violencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; el dia de hoy un grupo de invasores de los humedales atentaron contra la vida del ambientalista León Enrique Ávila.

Por medio de redes sociales Enrique Ávila hizo la denuncia de los hechos. Con entereza narró como está vez salió vivo de la agresión.

En los hechos pobladores lograron refugiarse en la colonia para proteger la integridad de mujeres y niños presentes en el acto.

San Cristóbal

En el video el ambientalista narró que tenían preparada una reunión con autoridades federales y estatales para tratar la importancia de la zona de hábitat crítico.

Sin embargo, los habitantes de la zona fueron agredidos, principalmente León Enrique Ávila.

-«Yo soy miembro del Consejo General de la Zona Sur de los Humedales teníamos un acto aquí en la colonia Fstse», señaló el ambientalista.

Además explicó que se tenía previsto un acto en la zona sur de San Cristóbal de Las Casas, para plantear la importancia de la zona de hábitat crítico.

Así como la defensa del agua, de la flora, de la fauna, explicó el ambientalista.

Al respecto señaló que el evento acudirían la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, María Luisa Albores así como el presidente Municipal, Mariano Díaz.

Además de otros funcionarios como el diputado federal Joaquín Zebadúa, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Esto, entre otros funcionarios estatales y federales.

Agresores

Al respecto, el ambientalista explicó que desde de temprano camino a la FSTSE 2001 se empezaron a juntar personas que invadieron el humedal.

Incluso, revela que dichas personas «en un primer momento estuvieron armadas con machetes frente de la policía estatal»

Misma que se encuentra en las inmediaciones de la colonia; quedando así el grupo agresor frente a las familias que habían preparado el evento.

Por ello, relata se habló con el coordinador de asesores del gobierno estatal de que hubiera garantías de seguridad.

Sin embargo los agresores llamaron a más gente y comenzó a avanzar hacia la colonia donde era el evento.

Ataque

Al filmar cómo avanzaba el grupo de choque hacia la colonia FSTSE 2001, los miembros del consejo defensor fueron perseguidos y golpeados.

-«Yo empecé a grabar como estaban avanzando» narra León Ávila

Además señala: «Me persiguieron, se me cayó el botón de pánico que forma parte del mecanismo de protección de defensores».

-«…me agredieron, me tlaquearon, me comenzaron a golpear, y me robaron el celular», señala.

Vivo

Por otra parte el ambientalista dijo que es triste que en este país cuando se realiza una celebración como la Semana Santa, los ambientalistas sean agredidos.

-«…, es muy triste que no haya condiciones mínimas para realizar un evento pacífico, que se nos persiga y se agreda», indicó.

-«…, salgo vivo, por esta ocasión pero es el riesgo no solo mío es de todas las mujeres que conforman el Consejo General de la zona Sur», destacó.

Y es que los miembros del Consejo defensor de los humedales de la San Cristóbal también fueron perseguidos y golpeados.

Por ello, explica, «se cerró el portón de la colonia para defender a las mujeres y niños presentes en el acto».

Y agrega «no es posible que se agreda de esa forma a a los defensores de la vida y el territorio» .

La denuncia la publicó en Facebook misma que se puede consultar en este enlace del perfil de León Ávila

Denuncia

Asimismo, indica que se hace responsable al gobierno gobierno municipal y estatal «por la falta de garantías para realizar el evento».

Esto, ante «cualquier agresión que suframos los ambientalistas» en San Cristóbal de Las Casas.

Por ello urgió la solidaridad de la sociedad civil.

Finalmente, el defensor León Ávila mandó un mensaje a sus hijos:

-«…, un abrazo a mis hijos, los quiero mucho, a mi familia también» y rompe a llorar.