Atleta repara su kayac con un condón y gana medalla en Tokio 2020

Regeneración 31 julio 2021. La atleta australiana Jessica Fox ha conseguido dos medallas en lo que va de los Juegos Olímpicos de Tokio; sin embargo, su último triunfo dio mucho de qué hablar.

Jessica obtuvo la medalla de bronce en la prueba de slalom K1 debido a que pudo reparar su kayak utilizando un condón.

Por medio de sus redes sociales, la atleta compartió el video de cómo logró reparar su kayak con el preservativo.

En las imágenes se observa a un integrante del equipo australiano utilizando el condón para fijar una mezcla de carbono a su kayak.

Australian Olympics gold medalist Jessica Fox shows there are more than one use for condoms. pic.twitter.com/daCrMWNASI

— 🌈🇺🇸 ᴏᴘʜɪᴏᴘʜɪʟɪꜱᴛ🇳🇵🏳️‍🌈 (@whovianpbt) July 30, 2021