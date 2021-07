Regeneración 30 julio 2021. México parece no dar una en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues la clavadista Arantxa Chávez realizó un salto que le dejó una calificación de cero.

La clavadista de 30 años participó en las preliminares para buscar un lugar en la Final del Trampolín de 3 metros pero su tercer clavado fue desastroso pues no encontró el impulso ni la posición para el despegue y terminó arrojándose al agua.

Arantxa terminó en la última posición de 27 competidoras en la ronda preliminar.

Su mejor saltó apenas le dio 58.50 unidades y en total consiguió 190.35 puntos.

Al respecto, Arantxa dijo estar “devastada” después de haber hecho un clavado de cero puntos en las eliminatorias de Trampolín de 3 metros.

También explicó que su error se debió a que cayó mal en la tabla al momento de buscar impulso para su salida por lo que no se recuperó.

Entre lágrimas, la competidora terminó su participación y reconoció lo mal que se sentía por ese clavado que la llevó a quedar en último lugar.

«Me siento muy mal, muy triste. Hubiera querido que este día hubiera sido diferente. Tuve que terminar la competencia, era lo que tenía que hacer. Solo me queda agradecer a la gente que me apoyo, entrené mucho, pero las circunstancias no se dieron. Estoy devastada», comentó a Excélsior.