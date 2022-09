Ayotzinapa, Dia de luto nacional, justicia pese a filtraciones: AMLO

AMLO sobre Ayotzinapa: «…, se está rompiendo el pacto del silencio y de impunidad…vamos continuar haciendo justicia».

Regeneración, 26 de septiembre de 2022. En el octavo aniversario de la desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa, AMLO afirmó que es un día de luto nacional.

Sin embargo, advirtió que “mucho ojo con los provocadores, ellos no quieren la transformación ni la justicia, quieren administrar conflictos”.

Además ofreció disculpas a los familiares de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, por las filtraciones del expediente a la prensa.

Y aseguró que la intención de la filtración es que pierda validez jurídica en las investigaciones, pero que no lo va a permitir.

AMLO

Al iniciar la conferencia de prensa matutina, el primer mandatario señaló que las manifestaciones se deben realizar de forma pacífica.

Y es que este lunes está programada la llegada de los familiares de los 43 y otras organizaciones del Ángel de la Independencia al Zócalo a las 16:00 horas.

Ayotzinapa

“Este día es de luto nacional porque se conmemoran 10 años, 8 años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa».

Lo anterior dijo el presidente.

Además subrayó que «vamos a continuar con la investigación, se ha avanzado, se está rompiendo el pacto del silencio y de impunidad».

-«…, y vamos continuar haciendo justicia, un abrazo a los papás, a las mamás de los jóvenes”.

Hay

Y es que AMLO dijo que en torno al caso Ayotzinapa, hay intereses.

-“Hay como es natural como es lógico hay muchos intereses en juego, hay quienes no quieren que se conozca lo que sucedió», aseguro.

Y, «tampoco que se castigue a los responsables, hay quienes quisieran que nosotros falláramos, que no cumpliéramos nuestro compromiso de justicia”, dijo.

Acuso que hay quienes se benefician de administrar conflictos y tampoco quieren, aunque parezca increíble, que se resuelvan los problemas».

Sin embargo, aseguro AMLO, «tenemos una voluntad inquebrantable para que haya justicia, que no haya corrupción, que no haya impunidad”.

Filtro

Por otra parte, recordó la filtración de información sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Al respecto, el presidente ofreció disculpas a los padres y madres de los jóvenes.

-«No es posible que por un asunto de procedimiento se impida hacer justicia», aseveró el ejecutivo de México.

Esto «porque a lo mejor quienes filtraron este documento… lo hicieron pensando que de esa manera no va a tener validez legal».

Y, apuntó que “esto no es un asunto nada más jurídico, es un asunto de justicia y de Estado”.

Además, agregó: piensan que “como dieron a conocer los nombres, ya los vamos a dejar en libertad, porque se violó el sacrosanto debido proceso, no”.

Argucia

Finalmente, AMLO apuntó argucia legaloide y se vulnere a la justicia; no obstante, eso no sucederá: –«Si lo hicieron con ese fin están mal. Porque nosotros no vamos a dejar de exigir castigo a los responsables”.

Por ello, advirtió que “nadie ni nadie va a detener este proceso de transformación del país, que tengan esa seguridad», dijo.

Y, garantizando en cualquier circunstancia la libertad de manifestación, el derecho a disentir, «lo único es evitar la violencia. «Porque -no es nuevo-, no se puede enfrentar la violencia con la violencia”.

Recomendó dos libros sobre resistencia civil pacífica como el de Henry David Thoreau “Desobediencia civil” y de Nelson Mandela “El largo camino hacia la libertad”.