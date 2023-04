Bajar sueldo, compromiso con México, no habrá excesos en INE: Taddei

Taddei recalcó que no habrá excesos ni prácticas nocivas o abusos. Pero tampoco se abaratará la operación del organismo: Taddei

Regeneración, 29 de abril de 2023. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) señaló que es por compromiso con México la reducción salarial abajo del salario del presidente.

Y es que La Jornada publica dos escenas del nuevo INE, una donde se relata cómo la consejera presidenta afirma sus posiciones y otra donde precisa el compromiso con la transparencia.

Conduce

Cabe destacar que se indica que Guadalupe Taddei aseguró, en dos ocasiones, que sabe cómo opera el instituto, pues por más de 10 años fue parte de su estructura.

Además, rechazó que actúe con parcialidad a favor de Morena.

Uno

“Me voy a permitir hacer un comentario en respuesta a la preocupación planteada por la consejera Claudia Zavala, de que revise con puntualidad el presupuesto”.

Además, asentó: “He participado en la elaboración del presupuesto de este instituto hace mucho tiempo”.

Seguidamente se apunta que antes de llegar a la presidencia del INE, la sonorense encabezó el instituto electoral de aquella entidad y, ahí mismo fue vocal del Registro Federal de Electores.

-“Que así como usted me pide estar atenta y no hablar cosas que no son sobre el presupuesto, (quiero) decirle que mi comentario en la Cámara de Diputados y en la Junta General Ejecutiva es el siguiente”.

Y sentenció:

-“…en el servicio público se estila por lo regular incrementar presupuestos para que cuando se reduzca nos quede exactamente lo que requerimos”.

Asimismo ente la prensa dijo que esas prácticas son nocivas.

PAN

Por otra parte, el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, habló en el sentido de que Taddei Zavala actúa a favor de los morenistas.

Así, el portal relata que en distintos momentos, la consejera presidenta hizo énfasis en que conoce el reglamento de la sesión de consejo.

E incluso, pese a la observación reiterada del panista, a la que se sumó el representante del PRI, optó por no reconvenir al morenista Hamlet García.

Sueldo

Por otra parte, se cita que Taddei dijo que se reducirá el sueldo por decisión personal y no por motivaciones políticas.

Esto es no ganará los 262 mil 634 pesos de su antecesor, Lorenzo Córdova, como sueldo mensual bruto, sino entre 114 y 119 mil, esto es, menos que el salario tabular del Presidente de la República.

-“No hay ningún compromiso de carácter político, salvo con mi país y conmigo misma y mis principios de servidora pública”, señaló la funcionaria.

“No hay más, y sólo por eso se toman las decisiones”, sostuvo en la primera conferencia de prensa que ofreció en el INE.

Colegas

Asimismo dijo que colegas están considerando esa reflexión, aunque el consejero Martín Faz ya se bajó el sueldo desde su incorporación al instituto.

Taddei confirmó que no usará el seguro de gastos médicos mayores y quedará en cero en el de separación individualizada,.

Sin embargo, sí tomará otros apoyos a los consejeros, como camioneta y chofer, por la dificultad de estacionarse en la Ciudad de México.

E incluso dijo que usará el comedor del INE porque los alimentos son sabrosos.

Claro

Cabe destacar que Taddei dijo que en el presupuesto 2024 del INE, no habrá excesos ni prácticas nocivas o abusos.

Finalmente, subrayó que el INE trabajará con base en la ley actual y está en manos de la Suprema Corte el destino del plan B.

-“Los tiempos los marcará la Suprema Corte; en el momento que sintamos que el tiempo ya no da, haremos lo que se tenga que hacer procedimentalmente hablando”, dijo Taddei.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado.