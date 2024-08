Bloqueo México-Puebla: AMLO llama al diálogo, no se cederá a chantajes

AMLO subrayó que el conflicto es desde los años 60 del siglo pasado. Abogados se quieren aprovechar. No se reprimirá protesta. Se pagará por avalúo

Regeneración, 8 de agosto de 2024. AMLO señaló que se mantiene una actitud de diálogo con los campesinos que bloquean la carretera México – Puebla por pago de tierras afectadas.

Y es que prácticamente van dos días de bloqueos en dicha arteria.

Sin embargo, AMLO precisó que el conflicto con los ejidatarios de Santa Rita es por un adeudo histórico por los daños provocados por la construcción de la autopista México Puebla.

“Yo conozco Santa Rita, está por Río Frío, pertenece a Puebla. Ellos me conocen bien, yo creo que más que al abogado. No vamos a ceder violando lo que está establecido en las normas porque además el presupuesto es dinero del pueblo”.

AMLO precisa

“Hay mesas, pero por ningún motivo aceptan y nosotros no podemos ser rehenes de quienes buscan lucrar porque entonces sería lo mismo de antes. Sí y estamos dispuestos a pagar, de acuerdo al avalúo“.

Además, AMLO ofreció garantías a quienes mantienen bloqueado ya por más de 40 horas la autopista, de no represión.

Y subrayó que continuarán negociando sobre los márgenes que establecen la norma que regula los pagos, a partir de un avalúo.

”No estoy de acuerdo con la máxima que decía que problema que se resuelve con dinero, no es problema”, asentó el presidente.

Acepten

“Se hacen los avalúos, tiene el dinero para pagarles a los campesinos y dicen los abogados no estamos de acuerdo con los avalúos, quieren más”.

Al tiempo que AMLO aclaró que “nosotros no podemos como servidores públicos pagar más de lo que se establece en un avalúo”.

Además, hizo un llamado a los ejidatarios para no dejarse manipular por los abogados que los están asesorando.

“Ojalá acepten las condiciones que son justas, pero no se les va a reprimir, porque no somos autoritarios pero no vamos a ceder a chantajes”, concluyó Lopez Obrador.

Pagos

Cabe destacar que el presidente de México dijo que del pago de 176 millones “que se hizo público ayer fue parcial”.

“Es parcial (el pago) se está buscando un arreglo legal y decirle a los campesinos que ayuden y no se dejen manipular porque se afecta a mucha gente”.

Misma “que no puede transitar aun cuando se están desviando los vehículos por vías alternas”, puntualizó AMLO.

Justicia

Y es que el presidente explicó que hasta este gobierno se decidió escuchar y hacer justicia a los campesinos pagándoles por los daños que les ocasionó la construcción de la carretera.

“Eso es lo que puedo comentar, ojalá y acepten las condiciones que son justas y también que estén tranquilos, no se les va a reprimir porque nosotros no somos autoritarios, pero nosotros no vamos a ceder a chantajes”, apuntó.

