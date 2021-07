Lorenzo Córdova aseguró que terminando su periodo como presidente del INE regresará a la academia, por lo que piden que lo vayan a buscar a su cubículo.

Regeneración, 13 de julio del 2021. El presidente de la Institución Nacional para el Día del Abogado, Jorge Eduardo Pascual, destapó al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, para la presidencia de México.

De acuerdo con el portal MVS, Pascual indicó que el presidente del INE se encuentra “bien colocado” para competir por la presidencia.

“Yo creo que pocos hombres hay tan bien colocados para ese ejercicio, pocos hombres en este país, tan bien colocados como Lorenzo Córdova”.

En tanto, Córdova indicó que en 2023 cuando termine su periodo como consejero presidente regresará a la academia. Pues descartó que por ahora alguna fuerza política lo haya invitado a integrarse para contender por algún cargo.

“Tengo mucho respeto a mi investidura, mientras sea presidente del Instituto Nacional Electoral, no eso está absolutamente descartado mejor que ni se me acerquen para esos fines, y después que me vayan a buscar a mi cubículo”, señaló.

Córdova es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Es hijo del reconocido politólogo, Arnaldo Córdova, quien fuera profesor del ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.

Sin embargo, el presidente del INE ha sido un abierto crítico y opositor al gobernante de izquierda, con quien ha tenido diferentes desencuentros.