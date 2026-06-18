Cepal Reconoce a México por su Vocación Latinoamericana

El secretario ejecutivo de la Cepal elogió diplomacia de México. Funcionarios conmemoraron el 75 aniversario de la sede subregional

Regeneración, 17 de junio de 2026.– El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, elogió formalmente la trayectoria internacional de México.

El alto funcionario internacional destacó la sólida postura histórica de la nación en materia de relaciones exteriores.

Según sus palabras, el país “se ha distinguido por su vocación latinoamericanista” a lo largo de las décadas.

El líder del organismo multilateral aplaudió la política exterior que equilibra de gran forma el respeto y el apoyo mutuo.

Durante el evento conmemorativo, el dirigente de la Cepal calificó el establecimiento de la sede mexicana como un acierto histórico.

El economista costarricense argumentó ante el pleno que dicha determinación gubernamental resultó ser una “decisión sabia” en el tiempo.

Gracias a este importante paso estratégico, la nación norteamericana se consolidó exitosamente como un referente para todo el continente.

La ceremonia solemne sirvió para festejar formalmente los setenta y cinco años de la subsede en el territorio nacional.

Superación de retos y combate a la desigualdad

En este mismo contexto, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, tomó la palabra.

La actual secretaria federal recordó el complicado panorama histórico que enfrentó el organismo técnico durante las dictaduras del sur.

La funcionaria mexicana señaló con firmeza que la institución internacional logró sobrevivir con éxito “contra viento y marea” en la región.

El organismo internacional mantuvo siempre intactos sus principios rectores a pesar de las severas presiones políticas externas.

Por otra parte, la secretaria de Estado remarcó los grandes obstáculos socioeconómicos que frenan el crecimiento de las naciones.

Bárcena Ibarra afirmó con profunda preocupación que la persistente desigualdad social sigue siendo “la principal barrera para liberar todo el potencial”.

Frente a este gran desafío, la exdirectora aseguró que México se convirtió en un motor silencioso de la integración regional.

Las políticas estructurales implementadas buscaron disminuir la brecha económica entre los sectores más desprotegidos de las poblaciones.

Reflexión histórica y retos del comercio

Para profundizar en el debate, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Raquel Serur Smeke, aportó sus comentarios al foro.

La diplomática mexicana consideró la sesión especial como una oportunidad ideal para analizar el panorama geopolítico global de hoy.

La funcionaria federal definió el encuentro actual como “una oportunidad para reflexionar sobre el momento histórico” que enfrentan los pueblos.

El objetivo central es definir con claridad el papel de liderazgo constructivo que corresponde asumir a la nación.

Como cierre de las intervenciones, el especialista Alfredo Federico Navarrete alertó sobre las complejas tensiones comerciales con el exterior.

El experto financiero advirtió que las corrientes de intercambio mundiales están sufriendo un cambio impulsado por políticas norteamericanas.

Bajo esta compleja perspectiva, la Cepal ha brindado asesoría técnica vital para contrarrestar el embate arancelario del norte.

La senadora Laura Itzel Castillo agradeció formalmente el apoyo del organismo para impulsar el desarrollo con justicia social.