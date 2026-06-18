Opositores a La Parota avalan inicio de obras de agua en Acapulco

El Cecop vigilará la introducción de agua potable en los Bienes Comunales de Cacahuatepec tras lograr acuerdos con el gobierno de Acapulco

Regeneración, 17 de junio de 2026.– El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota vigilará los nuevos proyectos de agua potable.

Autoridades de Acapulco iniciaron formalmente los trabajos de introducción del suministro en la localidad rural de Cacahuatepec.

Los pobladores celebraron este acontecimiento tras años de intensas demandas sociales en la región guerrerense.

El portavoz del movimiento, Guadalupe Delgado del Carmen, manifestó con entusiasmo que «hoy es un gran día compañeros».

En consonancia con este optimismo, los ejidatarios recibieron con respeto y apertura a los funcionarios del gobierno municipal.

El representante del movimiento civil reconoció la disposición de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio.

La comunidad organizada enfatizó la urgencia de agilizar las labores para abatir el rezago histórico de la zona. Delgado del

Carmen remarcó ante la asamblea que «tenemos mucha necesidad compañeros, ya saben que el agua es vida».

Organización comunitaria e inversión millonaria

Para garantizar el éxito de la infraestructura, los habitantes crearon comités específicos de vigilancia técnica en cada localidad.

Estas agrupaciones ciudadanas supervisarán el avance diario de las constructoras y apoyarán directamente a los ingenieros encargados.

La estructura organizativa surge como un homenaje al legado de Marco Antonio Suástegui, histórico líder de la organización.

El vocero Delgado del Carmen puntualizó con humildad que «he aprendido de esa escuela que nos dejó el compañero fallecido».

Más allá de la organización popular, el proyecto cuenta con un sólido respaldo financiero aprobado por el ayuntamiento constitucional.

Las autoridades de Acapulco informaron una inversión histórica de 91 millones de pesos para los Bienes Comunales.

Esta asignación presupuestal permitirá modernizar por completo los sistemas de distribución en diecisiete comunidades de la zona rural.

Los trabajos beneficiarán directamente a cerca de diez mil habitantes asentados en las inmediaciones del río Papagayo.

Diálogo institucional y conectividad regional

Este logro es el resultado directo de múltiples movilizaciones sociales y mesas de trabajo técnico con la federación.

Los acuerdos definitivos fueron validados mediante asambleas democráticas con ingenieros de la Comisión Nacional del Agua.

El diálogo constante destrabó el conflicto y permitió reanudar las labores prioritarias de captación en el río de la comunidad.

Durante el acto público, el vocero Delgado agradeció formalmente a la presidenta municipal Abelina López Rodríguez por escuchar sus demandas.

Como complemento a estas acciones, el gobierno local impulsa proyectos adicionales de gran impacto para el desarrollo de Guerrero.

La alcaldesa Abelina López Rodríguez reiteró sus gestiones para construir el puente vehicular Cacahuatepec-El Carrizo en un futuro cercano.

Esta gran obra de conectividad rural requerirá un presupuesto estimado de quinientos cincuenta millones de pesos adicionales.

El plan estratégico consolidará la movilidad definitiva de miles de familias de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.