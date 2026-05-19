Casa Ruiz Cortines: Sede del Fomento Musical en Los Pinos

Claudia Curiel de Icaza inauguró las instalaciones musicales renovadas con una inversión de 30 millones de pesos para jóvenes artistas

Regeneración, 18 de mayo de 2026.– La Secretaría de Cultura federal entregó formalmente las renovadas instalaciones de la Casa Ruiz Cortines en la capital.

Este emblemático inmueble histórico funcionará permanentemente como la sede oficial del Sistema Nacional de Fomento Musical.

La entrega forma parte del Plan Integral de Renovación de Escuelas de Arte y Cultura impulsado en el país.

El espacio albergará diariamente a más de 200 jóvenes destacados entre músicos experimentados y cantantes profesionales de la región.

Como beneficio directo de esta entrega, diversas agrupaciones artísticas tendrán por primera vez una instalación fija para ensayar.

La Orquesta Escuela Carlos Chávez desarrollará sus actividades formativas dentro de estos nuevos espacios arquitectónicos totalmente equipados.

Asimismo, el Ensamble Escénico Vocal y el Coro Sinfónico Comunitario aprovecharán al máximo los salones de alta especialización.

Al respecto, la secretaria de Cultura destacó el enorme valor de consolidar la infraestructura educativa nacional para el arte.

La funcionaria Claudia Curiel de Icaza señaló: “El trabajo de educación artística y el fortalecimiento de las escuelas es uno de los ejes principales de nuestro Plan Sectorial Cultural”.

Inversión histórica y adecuación técnica

Para concretar las mejoras de este edificio cultural, las autoridades federales destinaron una inversión total de 30 millones de pesos.

El rediseño integral incluyó la sustitución completa de la vieja red eléctrica, la iluminación interna y la ventilación mecánica.

También se instalaron modernos sistemas de seguridad digital y controles de acceso para proteger a los alumnos asistentes.

El proyecto arquitectónico final derivó en la apertura ordenada de ocho salas de ensayo colectivas para los ensambles.

Asociado a esta gran distribución espacial, se edificaron catorce cubículos individuales de estudio y nueve aulas teóricas especializadas.

Los salones cuentan con un tratamiento acústico profesional de última generación para evitar el rebote sonoro incómodo.

Los ingenieros instalaron paneles de fibra de vidrio y un sistema avanzado de doble cristal en las ventanas exteriores.

Reforzando el impacto social de la millonaria obra, el titular de la dependencia musical celebró el presupuesto asignado.

El director Roberto Rentería Yrene apuntó: “Los recursos que se destinan a la infraestructura para la educación artística representa una inversión en el tejido social”.

Equipamiento avanzado y espacios especializados

En sintonía con las especificaciones técnicas del proyecto, los pisos fueron recubiertos con fina duela de madera de encino americano.

En otras áreas estratégicas del edificio se colocaron alfombras modulares de alta resistencia y pisos laminados muy duraderos.

Los muros recibieron recubrimientos especiales con materiales de absorción acústica similares a los utilizados en los cines comerciales.

De igual manera, se habilitó una sala exclusiva para la práctica e instrucción técnica del área de percusiones.

Como complemento indispensable para el funcionamiento diario, el centro educativo cuenta con una amplia bodega de producción logística.

El mobiliario nuevo incluye sillas ergonómicas, atriles metálicos regulables y pizarrones para las clases de teoría musical.

Los alumnos dispondrán de pianos electrónicos modernos, butacas confortables y bancos especiales para contrabajos en sus respectivas aulas.

Con estas acciones, el Gobierno federal consolida un entorno óptimo que garantiza la formación profesional de los artistas.