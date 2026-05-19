Mazatlán: Detienen a 22 Implicados por Desaparición de Familia

Autoridades federales capturan a 22 personas ligadas al caso de la familia del Estado de México desaparecida en Sinaloa

Regeneración, 18 de mayo de 2026.– El Gabinete de Seguridad federal informó sobre la captura de 22 personas vinculadas a un caso criminal de alto impacto.

Las detenciones corresponden a las investigaciones en curso por la desaparición de una familia mexiquense en Sinaloa.

Nueve de los sospechosos arrestados presuntamente participaron de forma directa en el secuestro de los turistas.

La intervención de las fuerzas federales busca esclarecer los hechos ocurridos durante el periodo vacacional de las víctimas.

Derivado de estos intensos operativos de inteligencia militar, se ejecutaron exitosamente siete cateos en inmuebles estratégicos de la zona.

Los agentes federales aseguraron 20 armas de fuego de grueso calibre y más de 3 mil dosis de narcóticos listos.

Asimismo, las autoridades incautaron vehículos motorizados, dinero en efectivo en moneda nacional y diverso equipo táctico operativo.

Frente a este panorama violento, los canales oficiales de comunicación emitieron un mensaje contundente sobre las investigaciones institucionales.

El Gabinete de Seguridad federal señaló: “Las investigaciones continúan para garantizar que todos los responsables sean llevados ante la justicia”.

Captura clave y modus operandi criminal

Profundizando en los detalles del caso penal, la captura más reciente ocurrió en el puerto turístico el pasado 12 de mayo.

Fuerzas federales detuvieron a un sujeto identificado formalmente con el nombre de Jesús Valentín “N” en un operativo sorpresa.

Las indagatorias señalan a este individuo como el encargado de vigilar y proporcionar información detallada sobre la ruta de viaje.

Sus reportes facilitaron la posterior interceptación de los turistas vacacionistas a manos de una peligrosa célula delictiva local.

Conectado con esta última detención ministerial, el sospechoso portaba objetos ilícitos al momento de ser capturado en la vía pública.

La autoridad competente decomisó diversas dosis de droga empaquetada y un arma de fuego de tipo corto de uso exclusivo.

Además, el imputado guardaba en su posesión dinero en efectivo junto con varios equipos de comunicación telefónica móvil.

Todos estos indicios balísticos y tecnológicos fueron entregados de inmediato a los peritos de la fiscalía correspondiente.

Identidad de las víctimas y antecedentes delictivos

A la par de estos arrestos, se mantiene vigente la ficha de búsqueda oficial de los cuatro ciudadanos afectados.

Los civiles desaparecidos desde el pasado 3 de febrero fueron identificados plenamente por sus familiares ante las agencias investigadoras.

Se trata de los ciudadanos Omar Alexis, Javier y Gregorio Ramírez Sabino, además del joven Óscar García Hernández.

El Gabinete de Seguridad federal refrendó su compromiso permanente y prioritario para dar con el paradero de los civiles.

El comunicado oficial señaló: “Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen como prioridad la localización de las víctimas”.

Respecto a los antecedentes del suceso delictivo, las víctimas habían rentado vehículos deportivos tipo razer durante su estancia turística.

Un comando criminal interceptó inicialmente a seis personas en total mientras circulaban por las vialidades del estado sinaloense.

Dos de los retenidos consiguieron su libertad pocas horas después gracias a los primeros despliegues policiacos de la región.

Actualmente, las corporaciones federales trabajan en estrecha coordinación con el gobierno del estado de Sinaloa para resolver el caso.