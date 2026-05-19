Gobierno de la CDMX Lanza Campaña de Separación de Residuos

Sedema y Rappi Turbo firman convenio para distribuir guías de reciclaje en la CDMX y fomentar la economía circular desde los hogares

Regeneración, 18 de mayo de 2026.– El Gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio de colaboración con la plataforma Rappi Turbo.

Esta alianza busca promover la correcta separación de residuos sólidos urbanos entre los habitantes de la capital del país.

Las bolsas de entrega a domicilio incorporarán guías impresas con información práctica para reciclar de forma muy sencilla.

Por su parte, las autoridades ambientales buscan generar mejores hábitos ecológicos directamente en los hogares de los consumidores capitalinos.

Frente a este panorama, la funcionaria Julia Álvarez Icaza Ramírez destacó la relevancia de sumar esfuerzos con el sector privado.

La secretaria del Medio Ambiente afirmó: “Solo si separamos adecuadamente nuestros residuos podemos valorizarlos y avanzar hacia una ciudad más sustentable”.

Impacto y alcance de la campaña

La iniciativa ambiental iniciará formalmente sus actividades este 18 de mayo en todas las alcaldías de la ciudad.

El plan contempla la distribución masiva de aproximadamente 700 mil guías físicas explicativas para los usuarios de la aplicación.

También se realizarán importantes acciones de difusión digital mediante notificaciones telefónicas y correos electrónicos enviados a los clientes.

Vinculado a lo anterior, los datos oficiales justifican plenamente la urgencia de aplicar estas medidas de recolección selectiva.

En la Ciudad de México se generan diariamente 12 mil 404 toneladas de residuos de diversos tipos.

Al respecto, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, resaltó la urgencia de cambiar hábitos domésticos.

El secretario estatal aseguró: “Si los residuos se separan, dejan de ser basura y pueden reincorporarse a nuevos procesos”.

Coordinación y días de recolección

Esta nueva estrategia complementa las acciones del programa oficial denominado «Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar».

El proyecto general establece un calendario específico para la recolección diferenciada de los desechos en las colonias.

Los camiones recibirán basura orgánica los días martes, jueves y también los sábados de cada semana sin excepción.

En este mismo sentido, los residuos inorgánicos reciclables se aceptarán los lunes, miércoles, viernes y los domingos vigentes.

La meta final es consolidar una economía circular efectiva mediante la participación activa de toda la sociedad civil organizada.

Reforzando esta postura, la directora de Asuntos Públicos de Rappi México, Isabella Mariño, mostró su total compromiso con la causa.

La directiva empresarial declaró: “Queremos aprovechar nuestras bolsas para recordar todos los días que separar residuos es una tarea de todas y todos”.