La Noche es de Todos Sigue: Suspensiones y Clausuras en CDMX

Secgob coordinó revisiones en establecimientos nocturnos de cuatro alcaldías para garantizar la seguridad y atender quejas por ruido excesivo

Regeneración, 18 de mayo de 2026.– El Gobierno de la Ciudad de México desplegó una nueva jornada de vigilancia en comercios de entretenimiento.

El operativo permanente denominado La Noche es de Todos busca garantizar la seguridad en espacios de convivencia.

El dispositivo institucional se ejecutó de manera coordinada entre el jueves 14 y el sábado 16 de mayo.

Las brigadas oficiales recorrieron diversas zonas conflictivas de la capital para inspeccionar el orden público vigente.

Como consecuencia de este despliegue, el personal calificado atendió múltiples reportes ciudadanos acumulados.

Las denuncias vecinales señalaban principalmente ruido excesivo e irregularidades administrativas notorias en locales comerciales.

Inspectores gubernamentales revisaron detalladamente la documentación correspondiente y las medidas de protección civil obligatorias.

Estas inspecciones periódicas previenen riesgos fatales y resguardan la tranquilidad de todos los habitantes.

Clausuras y detenciones por faltas administrativas

En respuesta a las anomalías detectadas, las autoridades capitalinas aplicaron sanciones severas e inmediatas.

Las acciones de supervisión directa concluyeron con once suspensiones de actividades comerciales de forma temporal.

También se ejecutaron cuatro clausuras definitivas en negocios que operaban fuera de la norma legal.

Estos castigos administrativos impactaron directamente a comercios ubicados en las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Xochimilco.

Vinculado a estos cierres, el personal de seguridad pública reportó un arresto por desacato civil.

Una persona fue presentada formalmente ante el Ministerio Público durante las revisiones de la jornada nocturna.

El individuo cometió el delito grave de quebrantamiento de sellos de suspensión previamente colocados.

A pesar de este incidente aislado, los recorridos de verificación concluyeron con un saldo blanco general.

Compromiso con el orden público capitalino

Para dar continuidad a estas estrategias preventivas, diversas dependencias estatales trabajaron en plena coordinación operativa.

La Secretaría de Gobierno encabezó los esfuerzos conjuntos junto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Participaron activamente la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y el Instituto de Verificación Administrativa local.

Dichas instituciones sumaron personal técnico para lograr una cobertura territorial más eficiente y segura.

Asociado a este esfuerzo, la administración actual busca consolidar una vida nocturna sana y responsable.

El gobierno encabezado por Clara Brugada Molina refrenda su firme compromiso de mantener una ciudad ordenada.

Los operativos continuarán de manera periódica para hacer cumplir estrictamente la normatividad jurídica vigente.

Con estas acciones permanentes, se promueven espacios de sano esparcimiento para todos los visitantes capitalinos.