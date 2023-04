Cero corrupción y cero impunidad en fraude a Segalmex ataja AMLO

Se entregará informe de denuncia presentada por el fraude en Segalmex: AMLO. La semana pasada la Fiscalía obtuvo 22 nuevas órdenes de aprehensión

Regeneración 3 de abril de 2023. AMLO reiteró que en el caso del millonario fraude que se investiga dentro de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), no habrá impunidad.

Y es que a su ex director Ignacio Ovalle Fernández, lo traicionaron gente que venía del antiguo régimen según dijo AMLO.

Sin embargo, sentenció:

-“…si él también resulta que tiene responsabilidad, tiene que asumirla”.

AMLO

Cabe destacar que durante la conferencia de Prensa Mañanera AMLO anunció que la próxima semana acudirá el titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo.

Lo anterior, para informar del caso, ya que aunque se debe respetar el debido proceso en la indagatoria, se debe detallar el monto del desfalco.

-“Vamos a aclarar también, a lo mejor la próxima semana, cómo se dio el fraude, cuánto se ha recuperado, porque ya ustedes están hablando de 15 mil millones de pesos,”.

Seguidamente completó: “vamos a ver cuánto es la cantidad, cuánto se recuperó, cuánto realmente es el desfalco, quiénes son los responsables”.

E incluso, “cuántas órdenes de aprehensión se han girado, cuántos ya están presos, todo completo”, indicó el presidente AMLO.

Segalmex

-“…, vale más que se informe bien, y no va a haber impunidad para nadie, tan es así que ya están presos como ocho o diez, y están dictadas órdenes de aprehensión”.

E incluso denunció que hay jueces que no han querido dar las órdenes de aprehensión porque éste grupo está protegido también, esto porque la mayoría de los acusados viene de los partidos opositores.

Por otra parte, Sobre Ignacio Ovalle, nombrado desde abril del año pasado como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) de la Secretaría de Gobernación, indicó AMLO:

-“No sé si la fiscalía lo está culpando, la instrucción que yo di, y siempre he dado, es que no haya impunidad para nadie, ni siquiera para mis familiares”.

Deslinde

-“…, si yo fuese corrupto, si fuese encubridor, ya me hubiesen destruido, porque imagínense, soportar toda la andanada, día y noche, hablando coloquialmente también porque así se entiende mejor, nos hacen lo que el viento a Juárez”.

“El otro día también mandé al carajo a unos corruptos y tuve que aclarar que mandar al carajo no significa una grosería”.

Es decir, que era una parte de una embarcación a la que enviaban a quien se portaba mal, añadió.

Seguidamente, explicó que la no es una grosería sino que viene de una anécdota en la que el viento desprendió un pedazo de tierra o una embarcación dónde estaba Juárez cuando él era niño y que luego regresó a la orilla

Apunte

Sin embargo, AMLO apuntó:

-“El director de Segalmex confió en toda esta gente, la mayoría de partidos que no voy a mencionar, muy mal acostumbrados a robar, entonces, se nos metieron como una plaga”.

Sin embargo, precisó AMO que “cuando se descubre, (presentamos) denuncia penal, eso no se hacía antes, lo que se buscaba era tapar, y nosotros no somos tapadera de nadie”.

Por otra parte sobre Ignacio Ovalle recordó que su jefe – de AMLO- cuando estuvo a cargo del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco en 1977.

“Lo considero una gente con principios, una gente honesta, no lo considero una persona corrupta, yo pienso que a él, esa es mi opinión y siempre digo lo que pienso, lo traicionaron”.

Lo anterior, por “gente que venía de tiempo atrás con él, que se echó a perder, del antiguo régimen y él les dio entrada” precisó el presidente.

Asumir

-“Pero si él también resulta que tiene responsabilidad, tiene que asumirla”, atajó AMLO.

Asimismo, aseveró: “Cero corrupción, cero impunidad, ni a mis hermanos ni a mis hijos, a mi me eligieron para representar al pueblo de México y no permitir la corrupción”.

Cabe destacar que 18 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo vinculación a proceso en contra de Roberto “R” y Gonzalo “M”, relacionados al caso Segalmex.

Lo anterior, por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, y en el caso del segundo individuo también por el de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Y es que, las dos personas están probablemente relacionadas con el desfalco multimillonario al patrimonio de Segalmex, informó la dependencia.

Segalmex

Así, trascendió que Roberto “N” se desenvolvía como subgerente de Programación y Adquisiciones de Granos y Azúcar de la Unidad Operativa de Diconsa en Querétaro.

Y, por otra parte, Gonzalo “M” habría recibido recursos provenientes de la moral Servicios Integrales Carregín, S.A. de C.V.

Cabe destacar que el Ministerio Público de la Federación (MPF), aportó los medios de prueba suficientes al Juez de Control adscrito en Almoloya de Juárez.

Y, quien determinó dicha vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa, además de tres meses para la investigación complementaria.

Por otra parte, se indica que ambos seguirán presos en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Caso

Asimismo, los portales subrayan que el pasado 16 de marzo, Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector jurídico de Segalmex, fue liberado por un Juez federal con sede en Almoloya de Juárez.

Lo anterior, porque, dijo, no existían pruebas suficientes en su contra por el presunto desfalco de más de 142 millones de pesos de la dependencia a través de la compra irregular de azúcar.

Seguidamente el Ministerio Público presentó una apelación sin embargo no impidió que el exdirector jurídico de Segalmex saliera libre.

Detenidos

Cabe destacar, también que esta semana se han detenido a nueve personas por su presunta relación con el caso.

Esto es: Artemio Gutiérrez Rodríguez, exsubjefe del almacén rural en San Luis de la Paz, Guanajuato; y Simón Escobar Copca, exjefe del almacén de Diconsa en Querétaro.

Además de Laura Patricia Hernández Rojas, excoordinadora de Control presupuestal de Liconsa, las personas vinculadas a proceso en la misma audiencia donde Dávila Amerena resultó liberado.

Incluso Jorge Romero Valencia, accionista de Carregin y encargado de realizar la supuesta compra de azúcar, también forma parte de los vinculados a proceso en dicho momento.

Azúcar

Jorge Humberto González Bocardo, exjefe de operaciones de Diconsa, fue detenido esta semana por agentes de la Fiscalía General de la República en la capital de Coahuila.

Lo anterior, por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero en el caso de los desvíos en Segalmex.

Con esta detención, la Fiscalía ya habría capturado a nueve de los 22 implicados en el caso de Segalmex.

Y los cuales han sido aprehendidos por su presunta participación en pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos.

Esto, por una supuesta adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar, que nunca se entregaron a la dependencia.

AMLO

Por otra parte, AMLO el 13 de marzo, confirmó la investigación por el fraude en Segalmex.

Además, dijo que irá a fondo y que los responsables serán castigados, esto después de que la semana pasada la Fiscalía General de la República (FGR) consiguiera 22 nuevas órdenes de aprehensión.

-“Nosotros presentamos la denuncia y hay ocho detenidos, y hay otras órdenes de aprehensión, y es lo mismo: no hay impunidad, no somos iguales a los anteriores presidentes del periodo neoliberal”.

Así dijo el presidente AMLO sobre el caso Segalmex en conferencia de prensa Mañanera.

